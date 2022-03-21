Запад введет пятый пакет санкций против России из-за Украины, — Кулеба (видео)

Под новые ограничения, как отмечает глава МИД Украины, попадут лица, которые причастны к агрессии и совершению военных преступлений на территории нашей страны.

Страны Евросоюза рассматривают сценарий введения пятого пакета санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, пятый пакет санкций будет содержать перечень лиц, которые причастны к агрессии и совершению военных преступлений на территории Украины. Кулеба также предупредил, что Евросоюз может ввести новые экономические ограничения.

Вместе с этим, как отмечает глава МИД Украины, некоторые европейские страны оттягивают момент принятия пятого пакета санкций.

"Мы активно с этеми государствами работаем, объясняем им, что это недопустимая позиция. Я убежден, что пятый пакет будет, он будет содержать дополнительный перечень лиц, которые причастны к российской агрессии, к совершению военных преступлений и которые будут заведены под санкции. И он также предусматривает определенные экономические санкции", — продолжил Кулеба в эфире телемарафона.

Дипломат также предупредил, что неконструктивная позиция некоторых стран ЕС привела к тому, что в пятый пакет санкций не будут включать эмбарго на поставку российской нефти и газа на европейский рынок.

Вместе с этим, как заверяет Кулеба, Украина дожмет союзников по Евросоюзу и добьется введения ограничений на продажу топлива РФ.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин радуется санкциям, под которые попали российские олигархи. По данным МВД Украины, глава Кремля давно пытался навязать богатым гражданам "бункерный образ жизни".

Также 21 марта в Офисе президента сообщили, что Запад нашел рычаги давления на Россию из-за войны в Украине. Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, западные союзники могут ввести нефтяное эмбарго, а также заняться поиском активов российских олигархов с последующей их блокировкой.