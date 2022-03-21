Эмбарго и заморозка активов. Запад нашел новые рычаги влияния на РФ из-за Украины, — ОП

Среди ограничений, которые могут ввести против РФ, союзники рассматривают нефтяное эмбарго, а также поиск и арест активов самых богатых россиян.

Страны Запада нашли серьезные рычаги давления на российскую элиту, которая безразлично реагирует на полномасштабную войну в Украине. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, среди новых ограничений, которые могут ввести против России, западные союзники рассматривают нефтяное эмбарго. Подоляк отметил, что такие санкции заработают, если будет соответствующая позиция Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

"Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель уже открыто говорит о том, что Мариуполь – это доказанное крупное военное преступление РФ, и поэтому нужно немедленно и наглухо закрыть этот сырьевой инструмент (поставки российской нефти — ред.). Вопрос в ОПЕК и в желании отказаться от квот для ОАЭ и Саудовской Аравии", — подчеркнул советник главы ОП.

Вторым серьезным шагом является заморозка во Франции средств на личных банковских счетах в размере 150 млн евро, которые принадлежат российской элите. Подоляк отметил, что французские власти также заблокировали недвижимость 30 семей из РФ на сумму в 500 млн евро.

Еще одним рычагом давления на российскую элиту, как считает советник главы ОП, является созданием Министерством финансов США специальной группы, которая будет заниматься поиском и арестом активов самых богатых россиян.

"KleptoCapture – вся элита, номенклатура и их деньги. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже отрабатывает по списку наиболее богатых россиян. FinCen – мониторинговая группа, оценивающая все денежные транзакции. Словом, найдут все у всех. И навсегда заберут. Все только начинается…", — подытожил Подоляк в своем Telegram-канале.

[ + – ] В Офисе президента рассказали, какие новые санкции Запад может ввести против РФ

Напомним, 21 марта появилась информация о том, что в США могут арестовать имение олигарха Романа Абрамовича. Недвижимость стоимостью $50 млн может попасть под санкции в том случае, если официальный Вашингтон введет персональные ограничения против одного из самых богатых россиян.

Также 21 марта в МВД Украины заявили, что Владимир Путин радуется санкциям, под которые попали российские олигархи. По данным ведомства, президент РФ давно хотел навязать самым богатым гражданам "бункерную жизнь".