Ембарго та заморожування активів. Захід знайшов нові важелі впливу на РФ через Україну, — ОП

Серед обмежень, які можуть запровадити проти РФ, союзники розглядають нафтове ембарго, а також пошук та арешт активів найбагатших росіян.

Країни Заходу знайшли серйозні важелі тиску на російську еліту, що байдуже реагує на повномасштабну війну в Україні. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За його словами, серед нових обмежень, які можуть запровадити проти Росії, західні союзники розглядають нафтове ембарго. Подоляк зазначив, що такі санкції запрацюють, якщо буде відповідна позиція Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

"Представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель уже відкрито говорить про те, що Маріуполь — це доведений великий воєнний злочин РФ, і тому потрібно негайно і наглухо закрити цей сировинний інструмент (постачання російської нафти — ред.). Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ та Саудівської Аравії", — наголосив радник голови ОП.

Другим серйозним кроком є заморожування у Франції коштів на особистих банківських рахунках у розмірі 150 млн євро, які належать російській еліті. Подоляк зазначив, що французька влада також заблокувала нерухомість 30 сімей з РФ на суму в 500 млн євро.

Ще одним важелем тиску на російську еліту, як вважає радник голови ОП, є створення Міністерством фінансів США спеціальної групи, яка займатиметься пошуком та арештом активів найбагатших росіян.

"KleptoCapture — вся еліта, номенклатура та їхні гроші. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) вже відпрацьовує за списком найбагатших росіян. FinCen — моніторингова група, що оцінює всі грошові транзакції. Словом, знайдуть усе в усіх. І назавжди заберуть. Все тільки починається...", — підсумував Подоляк у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] В Офісі Президента розповіли, які нові санкції Захід може запровадити проти РФ

Нагадаємо, 21 березня з'явилася інформація про те, що в США можуть заарештувати маєток олігарха Романа Абрамовича. Нерухомість вартістю $50 млн може потрапити під санкції тоді, коли офіційний Вашингтон запровадить персональні обмеження проти одного з найбагатших росіян.

Також 21 березня у МВС України заявили, що Володимир Путін радіє санкціям, під які потрапили російські олігархи. За даними відомства, президент РФ давно хотів нав'язати найбагатшим громадянам "бункерне життя".