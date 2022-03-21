Ембарго та заморожування активів. Захід знайшов нові важелі впливу на РФ через Україну, — ОП
Серед обмежень, які можуть запровадити проти РФ, союзники розглядають нафтове ембарго, а також пошук та арешт активів найбагатших росіян.
Країни Заходу знайшли серйозні важелі тиску на російську еліту, що байдуже реагує на повномасштабну війну в Україні. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
За його словами, серед нових обмежень, які можуть запровадити проти Росії, західні союзники розглядають нафтове ембарго. Подоляк зазначив, що такі санкції запрацюють, якщо буде відповідна позиція Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).
"Представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель уже відкрито говорить про те, що Маріуполь — це доведений великий воєнний злочин РФ, і тому потрібно негайно і наглухо закрити цей сировинний інструмент (постачання російської нафти — ред.). Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ та Саудівської Аравії", — наголосив радник голови ОП.
Другим серйозним кроком є заморожування у Франції коштів на особистих банківських рахунках у розмірі 150 млн євро, які належать російській еліті. Подоляк зазначив, що французька влада також заблокувала нерухомість 30 сімей з РФ на суму в 500 млн євро.
Ще одним важелем тиску на російську еліту, як вважає радник голови ОП, є створення Міністерством фінансів США спеціальної групи, яка займатиметься пошуком та арештом активів найбагатших росіян.
"KleptoCapture — вся еліта, номенклатура та їхні гроші. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) вже відпрацьовує за списком найбагатших росіян. FinCen — моніторингова група, що оцінює всі грошові транзакції. Словом, знайдуть усе в усіх. І назавжди заберуть. Все тільки починається...", — підсумував Подоляк у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, 21 березня з'явилася інформація про те, що в США можуть заарештувати маєток олігарха Романа Абрамовича. Нерухомість вартістю $50 млн може потрапити під санкції тоді, коли офіційний Вашингтон запровадить персональні обмеження проти одного з найбагатших росіян.
Також 21 березня у МВС України заявили, що Володимир Путін радіє санкціям, під які потрапили російські олігархи. За даними відомства, президент РФ давно хотів нав'язати найбагатшим громадянам "бункерне життя".