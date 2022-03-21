У США, в разі санкцій, можуть заарештувати маєток Абрамовича в Колорадо за 50 мільйонів доларів

Роман Абрамович нещодавно потрапив під санкції в Британії та Канаді, але не в ЄС чи США

Стало відомо, яка нерухомість у США можуть заарештувати насамперед, якщо російський олігарх Роман Абрамович потрапить під санкції Білого дому. Поки у Вашингтоні "роздумують", чи додавати мільярдера у свій наступний пакет санкцій. Про це пише CNBC.

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Йдеться про унікальний маєток Абрамовича вартістю 50 мільйонів доларів. Він знаходиться в містечку Сноумасс, штат Колорадо, неподалік від гірськолижного курорту Аспен, популярного серед американських селебріті.

Маєток придбали у 2008 році за 36,5 мільйонів доларів. Будинок добре відомий в архітекторських колах. Його спроєктувала нью-йоркська студія Voorsanger Architects. Розташований майже на 1000 футів над містечком Сноумасс, він височіє, як гігантський скляний клин, уздовж хребта Вайлдкет. Його дах виготовлений зі сталевих пластин, розрахований на рясні снігопади й нагадує крило птаха.

[ + – ] Маєток Романа Абрамовича в Аспені, Колорадо [ + – ] Маєток Романа Абрамовича в Аспені, Колорадо [ + – ] Маєток Романа Абрамовича в Аспені, Колорадо [ + – ] Маєток Романа Абрамовича в Аспені, Колорадо

Всередині будинок оздоблений чорним горіховим деревом, а з величезних вікон відкривається вид на пік Капітолію, гору Дейлі, долину Ревучої Вилки й сам Аспен. Також тут є стіна з дикого каменю і, з чуток, величезне приміщення під землею.

Місцеві брокери кажуть, що після того, як російські олігархи стали підпадати під санкції, будинком Абрамовича стали цікавитися потенційні клієнти, але зв'язатися з власником не вдалося, тож неясно, чи збирається він його продавати, чи ні.

"Це неймовірна власність, і вона дуже рідкісна. Багато моїх клієнтів запитували про цей об'єкт", — говорить співзасновник брокерської компанії Saslove & Warwick з Аспена Райлі Уорвік.

Абрамович також володіє невеликим шале в Сноумассі, яке він придбав у 2008 році за 11,8 мільйона доларів, але воно цікавить клієнтів значно менше. Воно служило мільярдеру гостьовим будиночком.

На відміну від більшості об'єктів нерухомості, що належать російським олігархам у США, маєток у Сноумассі придбали й залишили оформленим на ім'я Абрамовича. Але право власності на три таунхауси в Нью-Йорку Абрамович ще у 2018 році передав своїй колишній дружині Даші Жуковій. Так само вчинив і Олег Дерипаска: він передав своїм родичам два таунхауси на Манхеттені та будинок у Вашингтоні.

Втім, багаті жителі Аспена вже обговорюють долю Абрамовича та його розкішного маєтку. Тут також проживають спадкоємиця імперії WalMart Енн Волтон Кронке, засновник L Brands Леслі Векснер, батьки Джеффа Безоса та медіамагнат Байрон Аллен. Актори Ґолді Гоун та Курт Расселл постійно відпочивають в Аспені, як і сімейство Кардаш'ян, Кейт Гадсон та Кевін Гарт.

Але в Аспені не вистачає шикарної нерухомості на продаж, так що якщо Абрамович все ж таки вирішить продати нерухомість в Колорадо — її придбають негайно.

Те, що будинок належить Абрамовичу — в Аспені знають усі. У 2008 році він влаштував тут розкішну вечірку, запросивши гурт Pussycat Dolls. Він також жертвував на місцеву благодійність, але останнім часом він якщо й відвідував свій будинок, то робив це потай.