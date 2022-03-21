В США, в случае санкций, могут арестовать имение Абрамовича в Колорадо за 50 миллионов долларов

Роман Абрамович недавно попал под санкции в Британии и Канаде, но не в ЕС или США

Стало известно, какая недвижимость в США может быть арестована в первую очередь, если российский олигарх Роман Абрамович падет под санкции Белого дома. Пока в Вашингтоне "раздумывают", включать ли миллиардера в свой следующий пакет санкций. Об этом пишет CNBC.

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Речь идет о уникальном имении Абрамовича стоимостью в 50 миллионов долларов. Оно расположено городке Сноумасс, штат Колорадо, неподалеку от горнолыжного курорта Аспен, популярного среди американских селебрити.

Имение было куплено в 2008 году за 36,5 миллионов долларов. Дом хорошо известен в архитекторских кругах. Он был спроектирован нью-йоркской студией Voorsanger Architects. Расположенный почти на 1000 футов над деревней Сноумасс, он возвышается, как гигантский стеклянный клин, вдоль хребта Уайлдкэт. Его крыша сделана из стальных пластин, рассчитана на обильные снегопады и напоминает крыло птицы.

[ + – ] Имение Романа Абрамовича в Аспене, Колорадо [ + – ] Имение Романа Абрамовича в Аспене, Колорадо [ + – ] Имение Романа Абрамовича в Аспене, Колорадо [ + – ] Имение Романа Абрамовича в Аспене, Колорадо

Внутри дом отделан черным ореховым деревом, а из огромных окон открывается вид на пик Капитолия, гору Дейли, долину Ревущий Форк и сам Аспен. Также тут имеется стена из дикого камня и, по слухам, огромное помещение под землей.

Местные брокеры говорят, что после того, как российские олигархи стали попадать под санкции, домом Абрамовича стали интересоваться потенциальные клиенты, но связаться с владельцем не удалось, так что неясно, собирается он его продавать, или нет.

"Это невероятная собственность, и она очень редкая. Многие мои клиенты спрашивали об этом объекте", – говорит сооснователь брокерской компании Saslove & Warwick из Аспена Райли Уорвик.

Абрамович также владеет небольшим шале в Сноумассе, который он приобрел в 2008 году за 11,8 миллиона долларов, но оно интересует клиентов куда меньше. Оно служило миллиардеру гостевым домиком.

В отличие от большинства объектов недвижимости, принадлежащих российским олигархам в США, имение в Сноумассе было куплено и оставалось оформлено на имя Абрамовича. Но право собственности на три таунхауса в Нью-Йорке Абрамович еще в 2018 году передал своей бывшей жене Даше Жуковой. Схожим образом поступил и Олег Дерипаска: он передал своим родственникам два таунхауса на Манхэттене и дом в Вашингтоне.

Впрочем, богатые обитатели Аспена уже вовсю обсуждают судьбу Абрамовича и его шикарного имения. Здесь также проживают наследница империи WalMart Энн Уолтон Кронке, основатель L Brands Лесли Векснер, родители Джеффа Безоса и медиа-магнат Байрон Аллен. Актеры Голди Хоун и Курт Рассел постоянно отдыхают в Аспене, также как семейство Кардашьян, Кейт Хадсон и Кевин Харт.

Но в Аспене не хватает шикарной недвижимости на продажу, так что если Абрамович все же решит продать недвижимость в Колорадо – она будет куплена немедленно.

То, что дом принадлежит Абрамовичу – в Аспене знают все. В 2008 году он закатил тут шикарную вечеринку, пригласив группу Pussycat Dolls. Он также жертвовал на местную благотворительность, но в последнее время он если и посещал свой дом, то делал это скрытно.