Україна отримує від США розвідінформацію в режимі реального часу

Інформацію безперервно постачають супутники, розвідувальні літаки, засоби бойового управління та БПЛА.

Сполучені Штати передають Україні розвідувальну інформацію в режимі реального часу. Про це повідомила представниця Білого дому Джейн Псакі на щоденному брифінгу.

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Потоки розвідувальної інформації постачаються не тільки із супутників, але й з літаків радіоелектронної розвідки, засобів бойового управління та цілевказівки з безпілотних літальних апаратів RQ-4A Global Hawk, що постійно перебувають на кордоні з Україною. Доступ до всіх цих даних має українська сторона.

Раніше Фокус повідомляв, що інформація про те, що по Подолу в Києві було завдано ракетного удару, не підтвердилася українською військовою розвідкою. Про те, що командири армії РФ отримали наказ розпочати вторгнення в Україну, розвідка США знала ще 20 лютого 2022 року.