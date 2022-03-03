Украина получает от США развединформацию в режиме реального времени - Псаки

Информацию непрерывно поставляют спутники, разведывательные самолеты, средства боевого управления и БПЛА.

Соединенные Штаты передают Украине разведывательную информацию в режиме реального времени. Об этом сообщила представитель Белого дома Джейн Псаки на ежедневном брифинге.

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Потоки разведывательной информации поставляются не только со спутников, но и с самолетов радиоэлектронной разведки, средств боевого управления и целеуказания, с постоянно находящихся на границе с Украиной беспилотных летательных аппаратов RQ-4A Global Hawk. Доступ ко всем этим данным имеет украинская сторона.

Ранее Фокус сообщал, что информация о том. что по Подолу в Киеве был нанесен ракетный удар, не подтвердилась украинской военной разведкой. О том, что командиры армии РФ получили приказ начать вторжение в Украину, разведка США знала еще 20 февраля 2022 года.