Командиры армии РФ получили приказ начать вторжение, — американская разведка

В США считают, что кремлевское руководство "продвигается вперед" и действует согласно своим планам вторжения, хотя официально это отрицает.

Согласно данным, полученным американской разведкой, командиры российской армии получили приказ приступить к реализации плана вторжения в Украину. Сейчас российские полевые командиры составляют планы маневров в своих секторах. Об этом сообщает CBS News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно разведданным, "они делают все то, что американские командиры делали бы, если бы получили приказ о начале вторжения".

После предупреждений о неизбежности масштабного российского вторжения на территорию Украины президент США Джо Байден в пятницу, 18 февраля, заявил о своей уверенности в том, что Владимир Путин уже принял такое решение, и что войска РФ начнут атаку в "ближайшие дни".

Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что Кремль "продвигается вперед" и действуют в соответствии со своими планами вторжения, несмотря на то, что в РФ это отрицают.

Блинкен ссылается на провокации, устроенные российскими или сепаратистскими силами в эти выходные, а также на сообщения командования вооруженных сил Беларуси о продолжении совместных с РФ военных учений, которые первоначально должны были завершиться 20 февраля.

Вместе с тем, Блинкен не оставляет надежд на выход из кризиса дипломатическим путем.

"Моя работа как дипломата — задействовать любые возможные способы, чтобы предотвратить войну. Если в этом отношении что-либо возможно предпринять, я это сделаю", — заявил Блинкен в воскресенье, отметив, что Джо Байден готов встретиться с Путиным в любое время в любом формате, если это поможет не допустить войны.

По словам Блинкена, даже если и процесс пошел, пока танки не едут, а самолеты не летят, и агрессия в полной мере не развернулась, дипломаты будут делать все от них зависящее, чтобы не допустить войны. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что нужно готовиться к любому из возможных сценариев.

Однако глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что как минимум в ближнесрочной перспективе масштабное вторжение РФ не предвидится, поскольку для этого ни в одном районе, где российские войска окружили Украины, пока еще не сформирована ни одна наступательная ударная группировка.

По его мнению, разговоры о том, что вторжение начнется завтра-послезавтра, неуместны. В то же время, министр предостерегает от недооценок угрозы.

"Давайте смотреть на 22 число, у них там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и, возможно, принимать какие-то интересные глупые решения", — отметил глава Минобороны, добавив, что эти решения могут привести к отказу РФ от Минских соглашений.

Напомним, что авторы журналистского расследования Conflict Intelligence Team заявили, что российские войска приведены в боеготовность для масштабного вторжения в Украину. Сообщается, что наряду с активизацией боевых действий на Донбассе, Кремль продолжает переброску своих войск ближе к границам Украины. Новые эшелоны военной техники появляются в пределах 30 км от Украины.

Ранее Фокус сообщал, что британская пресса пишет о планах руководства Кремля сбросить на Украину самую мощную из неядерных бомб. В публикации Daily Star отмечается, что "папа всех бомб" призван "сломить дух" Киева. Это самое сильное нагнетание со стороны иностранных СМИ, которые появлялись до сих пор.