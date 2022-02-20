В Британии сообщили о плане РФ сбросить на Украину самую мощную неядерную бомбу в мире, - СМИ

Британский таблоид Daily Star написал, что "папа всех бомб" должен будет "сломить дух" Киева. На сегодня это самое сильное нагнетание от иностранных СМИ с момента эскалации на границе.

Источники в Минобороны Великобритании сообщили британскому изданию Daily Star о том, что возможное вторжение РФ в Украину начнется со взрыва мощного оружия – боеприпаса объемного взрыва. Это 44-тонная (в тротиловом эквиваленте) бомба, которая не имеет официального названия и известна как авиационная вакуумная бомба повышенной мощности или "Папа всех бомб". Взрывная мощность этой бомбы сравнима с тактическим ядерным оружием.

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Daily Star – это британский таблоид, которым владеет компания Reach plc. Он выходит в Британии с понедельника по субботу с 1978 года. Ежемесячно сайт Daily Star посещают от 35 до 43 млн читателей. Стоит отметить, что в 2019 году издание попало в скандал с известным американским актером Дуэйном "Скалой" Джонсоном. 11 января газета Daily Star вышла с первой полосой, где утверждалось, что Дуэйн Джонсон обвинил поколение миллениалов в том, что они плохо реагируют на критику. В результате актер заявил, что статья полностью сфальсифицирована и он никогда ничего подобного не публиковал в своих соцсетяхи и никогда не давал интервью изданию. После этого Daily Star удалила статью из Интернета.

В своей статье, британское издание ссылается на неназванный источник в Минобороны Великобритании, который сообщил журналистам о том, что в качестве первого удара во время возможного нападения на Украину Россия использует мощное оружие. По словам источника британского таблоида, взрыв будет иметь разрушительные последствия.

"Это будет почти психологическое оружие, которое приведет к массовым жертвам, а также к повреждению техники", — говорит источник Daily Star.

Как сообщает издание, бомба, которая имеет неофициальное название "папа всех бомб" примерно в 4 раза мощнее американской фугасной авиационной бомбы MOAB или "Мамы всех бомб", которую использовали против сил ИГИЛ в Афганистане.

Боеприпасы объемного взрыва, которые иногда называют "вакуумными бомбами", более мощные, чем обычные фугасные бомбы. Они используют распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрывают полученное газовое облако.При этом значительно увеличивается радиус взрыва.

После демонстрации "Папы всех бомб" в 2007 году российский государственный телеканал заявил, что эта бомба в 4 раза мощнее американской версии, пишет Daily Star. Российское устройство, которое считается немного меньше и легче своего американского аналога, имеет заявленный радиус поражения около 300 метров и мощность взрыва — почти 44 тонны в тротиловом эквиваленте. У американской бомбы мощность взрыва составляет 11 тонн.

Но официально в России на вооружении нет такой бомбы о которой пишет британское издание. Свидетельством существования такого оружия является видеоролик, который показал российский Первый канал.

Напоминаем, что Россия и Беларусь решили продолжить военные учения. Одной из причин такого решения названо обострение ситуации на Донбассе.

Вместе с продлением учений в Беларуси вновь возвели понтонный мост через Припять. Российские военные создали водную переправу в 4 км от Украины во второй раз.

Также в РФ обвинили украинских военных в обстреле ее территории. В связи с происшествием в Ростовской области депутат Госдумы призвал ввести войска на Донбасс.

Правительство США оценивает количество размещенных вдоль границы с Украиной российских военных в 169-190 тысяч. Ссылаясь на разведданные Британии и слова президента США, британский премьер Борис Джонсон заявил, что Россия все же планирует вторжение в Украину. Удар будет нанесен с нескольких направлений, чтобы окружить столицу.