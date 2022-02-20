Реализация уже началась. Борис Джонсон рассказал о плане РФ окружить Киев

Премьер Великобритании сослался на разведданные и слова Джозефа Байдена о том, что в этот раз боевые действия не ограничатся Донбассом.

Премьер-министр Великобритании в интервью BBC заявил, что по данным разведки Россия хочет начать вторжение в Украину. В результате удара Киев будет окружен. Об этом Борис Джонсон рассказал, пребывая в Мюнхене на конференции по безопасности.

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"На это указывают разведданные. Дело в том, что по всем признакам план вторжения уже в каком-то смысле начался", — сказал Джонсон отвечая на вопрос о неизбежности вторжения России в Украину.

По словам Джонсона, который цитировал президента США Джо Байдена, разведка предполагает, что российские войска планируют не просто войти в Украину с востока, через Донбасс, но и из Беларуси и окружить Киев.

"Боюсь, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать с точки зрения масштаба действительно самой большой войной в Европе с 1945 года", — сказал Джонсон.

Правительство США оценивает количество размещенных вдоль границы с Украиной российских военных в 169-190 тысяч. Но сюда американцы также включают и количество боевиков на Донбассе, сообщает BBC.

Если произойдет вторжение, то Великобритания введет еще более далеко идущие санкции против России, чем предполагалось ранее, сказал Джонсон. По его словам, санкции ударят по компаниям, которые торгуют "за фунты и доллары" и это будет иметь "очень тяжелые последствия".

Борис Джонсон выступал в Мюнхене после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и сказал мировым лидерам, что любое вторжение России в Украину будет "эхом звучать во всем мире".

Напоминаем, что в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления раскритиковал ООН, говорил о войне с Россией и о соблюдении Будапештского меморандума.

Фокус писал о том, что Борис Джонсон высказался об обстреле детского сада на Донбассе и заявил, что подобные случаи будут повторятся.