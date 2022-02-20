Реалізація вже розпочалася. Борис Джонсон розповів про план РФ оточити Київ

Прем'єр Великобританії послався на розвіддані та слова Джозефа Байдена про те, що цього разу бойові дії не обмежаться Донбасом.

Прем'єр-міністр Великобританії в інтерв'ю ВВС заявив, що за даними розвідки Росія хоче розпочати вторгнення в Україну. Внаслідок удару Київ буде оточений. Про це Борис Джонсон розповів, перебуваючи у Мюнхені на конференції з безпеки.

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"На це вказують розвіддані. Справа в тому, що за всіма ознаками план вторгнення вже в якомусь сенсі розпочався", — сказав Джонсон, відповідаючи на запитання про неминучість вторгнення Росії в Україну.

За словами Джонсона, який цитував президента США Джо Байдена, розвідка припускає, що російські війська планують не просто увійти до України зі сходу, через Донбас, а й з Білорусі та оточити Київ.

"Боюсь, що план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати з погляду масштабу справді найбільшою війною в Європі з 1945 року", — сказав Джонсон.

Уряд США оцінює кількість розміщених уздовж кордону з Україною російських військових у 169-190 тисяч. Але сюди американці також включають і кількість бойовиків на Донеччині, повідомляє ВВС.

Якщо відбудеться вторгнення, то Великобританія запровадить санкції проти Росії, які ще далеко йдуть, ніж передбачалося раніше, сказав Джонсон. За його словами, санкції вдарять по компаніях, які торгують "за фунти та долари" і це матиме "дуже тяжкі наслідки".

Борис Джонсон виступав у Мюнхені після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і сказав світовим лідерам, що будь-яке вторгнення Росії в Україну "луною звучатиме у всьому світі".

Нагадуємо, що у Мюнхені президент України Володимир Зеленський під час свого виступу розкритикував ООН, говорив про війну з Росією та про дотримання Будапештського меморандуму.

Фокус писав про те, що Борис Джонсон висловився про обстріл дитячого садка на Донбасі і заявив, що подібні випадки повторяться.