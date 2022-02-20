Вместе с продлением учений: в Беларуси вновь возвели понтонный мост через Припять (фото)

Российские военные создали водную переправу в 4 км от Украины во второй раз. Ее могут использовать для сокращения времени подъезда к украинской границе.

В Беларуси вновь соорудили понтонный мост через реку Припять. Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника".

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В телеграм-канале опубликовали свежие спутниковые снимки над рекой Припять. По состоянию на 19 февраля переправа вновь фиксируется. Из-за этого дорога к границам Украины вновь сократилась почти вдвое.

[ + – ] Понтонный мост вновь возведен. Фото 19 февраля

Первый раз понтонный мост навели 16 февраля в рамках совместных учений "Союзная решимость-2022", которые должны были завершиться сегодня, 20 февраля. Однако Россия и Беларусь решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства из-за обострения ситуации на Донбассе.

[ + – ] Время подъезда до границы Украины с базы в Ямполе

Эксперты опасаются, что переправа через реку Припять может стать путем для вторжения на территорию Украины.

Напомним, 18 февраля стало известно, что возведенный через Припять мост в Беларуси исчез. В CNN предположили, что его могли убрать из-за того, что страны уже перебросили нужную технику ближе к границе Украины. Второй версией называли отказ РФ от планов вторгнуться в Украину со стороны Беларуси.

16 февраля в рамках "Союзной решимости" российские военные должны были организовать водную переправу после отработки живучести во время нападения с воздуха.

Фокус сообщал, что РФ сосредоточила свыше 100 единиц боевой авиации в Беларуси и оккупированном Крыму.