Разом із продовженням навчань: у Білорусі знову звели понтонний міст через Прип'ять (фото)

Російські військові створили водну переправу за 4 км від України вдруге. Її можуть використати для скорочення часу під'їзду до українського кордону.

У Білорусі знову спорудили понтонний міст через річку Прип'ять. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Записки мисливця".

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У телеграм-каналі опублікували нові супутникові знімки над річкою Прип'ять. На 19 лютого переправа знову фіксується. Через це дорога до кордонів України знову скоротилася майже вдвічі.

[ + – ] Понтонний міст знову зведено. Фото 19 лютого

Вперше понтонний міст навели 16 лютого у рамках спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які мали завершитися сьогодні, 20 лютого. Проте Росія та Білорусь вирішили продовжити перевірку сил реагування Союзної держави через загострення ситуації на Донеччині.

[ + – ] Час під'їзду до кордону України з бази у Ямполі.

Експерти побоюються, що переправа через Прип'ять може стати шляхом для вторгнення на територію України.

Нагадаємо, 18 лютого стало відомо, що зведений через Прип'ять міст у Білорусі зник. У CNN припустили, що його могли усунути через те, що країни вже перекинули потрібну техніку ближче до кордону України. Другою версією називали відмову РФ від планів вдертися в Україну з боку Білорусі.

16 лютого в рамках "Союзної рішучості" російські військові мали організувати водну переправу після відпрацювання живучості під час нападу з повітря.

Фокус повідомляв, що РФ зосередила понад 100 одиниць бойової авіації в Білорусі та окупованому Криму.