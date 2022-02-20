Разом із продовженням навчань: у Білорусі знову звели понтонний міст через Прип'ять (фото)
Російські військові створили водну переправу за 4 км від України вдруге. Її можуть використати для скорочення часу під'їзду до українського кордону.
У Білорусі знову спорудили понтонний міст через річку Прип'ять. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Записки мисливця".
У телеграм-каналі опублікували нові супутникові знімки над річкою Прип'ять. На 19 лютого переправа знову фіксується. Через це дорога до кордонів України знову скоротилася майже вдвічі.
Вперше понтонний міст навели 16 лютого у рамках спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які мали завершитися сьогодні, 20 лютого. Проте Росія та Білорусь вирішили продовжити перевірку сил реагування Союзної держави через загострення ситуації на Донеччині.
Експерти побоюються, що переправа через Прип'ять може стати шляхом для вторгнення на територію України.
Нагадаємо, 18 лютого стало відомо, що зведений через Прип'ять міст у Білорусі зник. У CNN припустили, що його могли усунути через те, що країни вже перекинули потрібну техніку ближче до кордону України. Другою версією називали відмову РФ від планів вдертися в Україну з боку Білорусі.
16 лютого в рамках "Союзної рішучості" російські військові мали організувати водну переправу після відпрацювання живучості під час нападу з повітря.
Фокус повідомляв, що РФ зосередила понад 100 одиниць бойової авіації в Білорусі та окупованому Криму.