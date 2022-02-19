Біля українських кордонів зосереджено понад 100 одиниць бойової авіації РФ (супутникові знімки)
Крім авіаційного компонента помічені зенітно-ракетні комплекси С-400 та підрозділ із безпілотниками. Вони розташовані за 50 км від України.
Росія зосередила біля кордонів з Україною штурмовики та бойові вертольоти у Білорусі, навколо українських прикордонних областей та в окупованому Криму. Про це повідомляє кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер у Твіттері.
Вказується, що нові знімки датовані 14 лютого. Росія перекинула до Білорусі 32 штурмовики Су-25, зенітно-ракетні комплекси С-400 та підрозділ із дронами. Все це зосереджено на аеродромі в Лунинцях, що за 50 км від України.
На аеродромі Ліда зафіксували щонайменше 50 вертольотів. Проте цей аеродром ближчий до Литви, ніж до України. Фотографії датовані 16 лютого.
Також авіаційний компонент зосереджено в окупованому Криму. На аеродромі видно пару десятків літаків та гелікоптерів.
Нагадаємо, 18 лютого РФ розмістила біля кордонів із Харківською областю три бази із бойовими вертольотами. Раніше перекидання десятків повітряних суден публікували користувачі у соціальних мережах.
13 лютого стало відомо, що РФ перекинула до кордонів України десятки бойових гелікоптерів. Серед них були Мі-35М, Мі-8МТВ-5 та Ка-52 "Алігатор".
Журналісти The New York Times 11 січня повідомляли, що РФ перекидає бойові гелікоптери до кордонів України. Авіація може стати важливою перевагою для Москви, якщо вони все ж таки вирішуватимуться на розширення агресії проти України, зазначали автори.