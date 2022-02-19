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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Біля українських кордонів зосереджено понад 100 одиниць бойової авіації РФ (супутникові знімки)

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російська авіація
Фото: Минобороны Беларуси | Штурмовики Су-25 на навчаннях у Білорусі

Крім авіаційного компонента помічені зенітно-ракетні комплекси С-400 та підрозділ із безпілотниками. Вони розташовані за 50 км від України.

Росія зосередила біля кордонів з Україною штурмовики та бойові вертольоти у Білорусі, навколо українських прикордонних областей та в окупованому Криму. Про це повідомляє кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер у Твіттері.

Вказується, що нові знімки датовані 14 лютого. Росія перекинула до Білорусі 32 штурмовики Су-25, зенітно-ракетні комплекси С-400 та підрозділ із дронами. Все це зосереджено на аеродромі в Лунинцях, що за 50 км від України.

Штурмовики Су-25
Штурмовики Су-25
С-400 у Луницях
С-400 у Луницях
Підрозділ із дронами
Підрозділ із дронами
Штурмовики Су-25
С-400 у Луницях
Підрозділ із дронами

На аеродромі Ліда зафіксували щонайменше 50 вертольотів. Проте цей аеродром ближчий до Литви, ніж до України. Фотографії датовані 16 лютого.

російські війська в Білорусі
Гелікоптери на аеродромі
авіація Росії
Гелікоптери на аеродромі

Також авіаційний компонент зосереджено в окупованому Криму. На аеродромі видно пару десятків літаків та гелікоптерів.

російська авіація
Авіація у Криму

Нагадаємо, 18 лютого РФ розмістила біля кордонів із Харківською областю три бази із бойовими вертольотами. Раніше перекидання десятків повітряних суден публікували користувачі у соціальних мережах.

13 лютого стало відомо, що РФ перекинула до кордонів України десятки бойових гелікоптерів. Серед них були Мі-35М, Мі-8МТВ-5 та Ка-52 "Алігатор".

Журналісти The New York Times 11 січня повідомляли, що РФ перекидає бойові гелікоптери до кордонів України. Авіація може стати важливою перевагою для Москви, якщо вони все ж таки вирішуватимуться на розширення агресії проти України, зазначали автори.