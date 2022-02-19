У украинских границ сосредоточено свыше 100 единиц боевой авиации РФ (спутниковые снимки)

Помимо авиационного компонента замечены зенитно-ракетные комплексы С-400 и подразделение с беспилотниками. Они расположены в 50 км от Украины.

Россия сосредоточила у границ с Украиной штурмовики и боевые вертолеты в Беларуси, вокруг украинских приграничных областей и в оккупированном Крыму. Об этом сообщает корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер в Твиттер.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Указывается, что новые снимки датированы 14 февраля. Россия перебросила в Беларусь 32 штурмовика Су-25, зенитно-ракетные комплексы С-400 и подразделение с дронами. Все это сосредоточено на аэродроме в Лунинцах, что в 50 км от Украины.

[ + – ] Штурмовики Су-25 [ + – ] С-400 в Луницах [ + – ] Подразделение с дронами

На аэродроме Лида зафиксировали как минимум 50 вертолетов. Однако данный аэродром ближе к Литве, чем к Украине. Фотографии датированы 16 февраля.

[ + – ] Вертолеты на аэродроме

[ + – ] Вертолеты на аэродроме

Также авиационный компонент сосредоточен в оккупированном Крыму. На аэродроме видно пару десятков самолетов и вертолетов.

[ + – ] Авиация в Крыму

Напомним, 18 февраля в РФ разместила у границ с Харьковской областью три базы с боевыми вертолетами. Ранее переброску десятков воздушных суден публиковали пользователи в социальных сетях.

13 февраля стало известно, что РФ перебросила к границам Украины десятки боевых вертолетов. Среди них были Ми-35М, Ми-8МТВ-5 и Ка-52 "Аллигатор".

Журналисты The New York Times 11 января сообщали, что РФ перебрасывает боевые вертолеты к границам Украины. Авиация может стать важным преимуществом для Москвы, если они все же решаться на расширение агрессии против Украины, отмечали авторы.