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Военный Фокус Российско-украинская война

У украинских границ сосредоточено свыше 100 единиц боевой авиации РФ (спутниковые снимки)

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российская авиация
Фото: Минобороны Беларуси | Штурмовики Су-25 на учениях в Беларуси

Помимо авиационного компонента замечены зенитно-ракетные комплексы С-400 и подразделение с беспилотниками. Они расположены в 50 км от Украины.

Россия сосредоточила у границ с Украиной штурмовики и боевые вертолеты в Беларуси, вокруг украинских приграничных областей и в оккупированном Крыму. Об этом сообщает корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер в Твиттер.

Указывается, что новые снимки датированы 14 февраля. Россия перебросила в Беларусь 32 штурмовика Су-25, зенитно-ракетные комплексы С-400 и подразделение с дронами. Все это сосредоточено на аэродроме в Лунинцах, что в 50 км от Украины.

российская авиация в беларуси
Штурмовики Су-25
зрк с-400 в беларуси
С-400 в Луницах
бпла на границе с украиной
Подразделение с дронами
российская авиация в беларуси
зрк с-400 в беларуси
бпла на границе с украиной

На аэродроме Лида зафиксировали как минимум 50 вертолетов. Однако данный аэродром ближе к Литве, чем к Украине. Фотографии датированы 16 февраля.

российские войска в беларуси
Вертолеты на аэродроме
авиация рф
Вертолеты на аэродроме

Также авиационный компонент сосредоточен в оккупированном Крыму. На аэродроме видно пару десятков самолетов и вертолетов.

российская авиация
Авиация в Крыму

Напомним, 18 февраля в РФ разместила у границ с Харьковской областью три базы с боевыми вертолетами. Ранее переброску десятков воздушных суден публиковали пользователи в социальных сетях.

13 февраля стало известно, что РФ перебросила к границам Украины десятки боевых вертолетов. Среди них были Ми-35М, Ми-8МТВ-5 и Ка-52 "Аллигатор".

Журналисты The New York Times 11 января сообщали, что РФ перебрасывает боевые вертолеты к границам Украины. Авиация может стать важным преимуществом для Москвы, если они все же решаться на расширение агрессии против Украины, отмечали авторы.