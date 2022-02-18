РФ розмістила біля кордонів із Харківською областю три бази з бойовими вертольотами (фото)

Раніше перекидання десятків повітряних суден публікували користувачі в соціальних мережах. Наразі розташування аеродромів показали через супутник.

Росія розмістила десятки бойових вертольотів у Білгородській області, що межує з Харковом. Про це повідомляє дослідник DFRLab та Atlantic Council Майкл Шелдон у Твіттері.

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Дослідник опублікував супутниковий знімок, на якому видно три вертолітні майданчики з бойовими вертольотами. Вони розташовані у Валуйках і двох місцях під Білгородом.

На всіх майданчиках видно, що на них є гелікоптери, перекидання яких раніше помічали користувачі мережі.

[ + – ] Вертолітні майданчики в Білгородській області Фото: DFRLab

При цьому один із користувачів TikTok опублікував відео з аеродрому з вертольотами у Валуйках.

[ + – ] Гелікоптери у Валуйках

Через розмір знімка розглянути, скільки всього стоїть гелікоптерів на майданчиках, складно. При цьому на супутникових знімках не враховуються гелікоптери, які розташовані в Білорусі. Нещодавні супутникові знімки показали їхнє перекидання на один з аеродромів. Туди прибуло 20 вертольотів Ка-52 та Мі-8.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що РФ перекинула до кордонів України десятки бойових вертольотів. Серед них були Мі-35М, Мі-8МТВ-5 та Ка-52 "Алігатор".

Раніше журналісти The New York Times повідомляли, що Росія перекидає бойові гелікоптери до кордонів України. Авіація може стати важливою перевагою для Москви, якщо вони наважаться на розширення агресії проти України, зазначали автори.