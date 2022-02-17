РФ продовжує нарощувати угруповання: з'явилися нові супутникові знімки військ у Білорусі

Відведення військ, як і раніше, не спостерігається, крім того, РФ перекидає свої війська дедалі ближче до українського кордону. За останні кілька днів перекинуто ще 7000 військових.

У Міністерстві оборони РФ заявили про відведення частини військ від кордонів із Україною, проте нові супутникові знімки не фіксують відведення війська. Ба більше, перекидання військ продовжується. Про це повідомляє Sky News.

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Супутникові знімки компанії Maxar показують високу військову активність Росії в Білорусі. Зокрема, на полігоні Осиповичі (Білорусь, Могильовська область) зведено польовий госпіталь, також там зафіксовано тренувальну діяльність.

[ + – ] Польовий табір у Осиповичах Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На аеродром Зябрівка (Гомельська область, що межує з Чернігівською областю України) прибули ударні вертольоти. Серед них 12 вертольотів Ка-52 і 8 — Мі-8. Раніше тут стояла інша військова техніка, яка виводиться з країни, або перекинута в інші райони.

[ + – ] Зеленим підсвічені гелікоптери Мі-8, а червоним – Ка-52.

У вищій якості з'явилося зображення понтонного мосту через річку Прип'ять лише за 5 км від України. Як пишуть автори, лише за супутниковим зображенням не можна зрозуміти, чи зробили його виключно в межах навчань "Союзна рішучість 2022".

[ + – ] Міст через Прип'ять, фото від 15 лютого Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Проте вже наявність такої переправи скорочує час під'їзду до України майже вдвічі.

[ + – ] Червоним відзначено час у дорозі старою дорогою, а синім із новою переправою через Прип'ять

Також зафіксовано високу військову активність у Бресті на залізничному вокзалі. Туди прибув ешелон техніки з бронетехнікою, військовими й обладнанням. Дата знімку 16 лютого.

[ + – ] Ешелон із військами й обладнанням Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Замість реального відведення військ, як пишуть у виданні, Росія навпаки все ближче підбирається до українського кордону. Також триває перекидання сил, до прикордонних районів прийшло ще 7000 військових. Міністерство оборони РФ демонструє відео з відведенням військ, але ніхто, крім відомства та держканалів, більше не публікує ешелони, які рухалися б від України.

Професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Майкл Кларк вважає, що доказом виведення військ були б колони з важкою технікою, медичною підтримкою, потоком інженерної техніки та продовольства. А зараз такого немає. Яскравим прикладом деескалації стало відведення військових, що прибули з Далекого Сходу.

Нагадаємо, США та Великобританія попередили про збільшення військ РФ на кордоні з Україною. У Держдепі також заявили, що війська РФ продовжують прибувати до кордонів України.

Президент України Володимир Зеленський водночас заявляє, що Україну не лякають жодні дати вторгнення. Українські військові та поліція готові захищати країну, а армія стала набагато сильнішою з 2014 року.