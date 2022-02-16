"Нас не лякають будь-які дати", — Зеленський про загрозу вторгнення РФ (відео)

Глава держави запевнив, що за вісім років війни на Донбасі армія стала набагато сильнішою, тому українцям нема чого боятися.

Президент Володимир Зеленський виступив із патріотичною промовою в Маріуполі на честь Дня єднання. Про це свідчить відео, розміщене у Facebook Офісу президента.

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Він говорив перед військовими та поліцією, подякувавши їм за захист Батьківщини. Президент сказав, що із нинішніми Збройними силами зовнішні загрози не страшні.

Також Зеленський зазначив, що українцям не потрібно боятися жодних дат, натякаючи на те, що 16 лютого багато хто чекав на війну. За його словами, з 2014 року наша армія стала набагато сильнішою і захисникам вистачить мужності дати відсіч ворогові.

"І тільки разом ми побудуємо мирну та щасливу Україну. Ми спокійні та сильні, адже ми разом. Ми українці й тому ми разом. Я щасливий і це велика честь бути президентом таких людей, такої держави в такий день — День єднання великого народу, великої України. Слава кожному, кожній, слава вам. Слава Україні", — підсумував президент.

Як відомо, закордонні ЗМІ прогнозували напад Росії на Україну 16 лютого. Водночас вони вказували не лише на дату, а й точний час.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський вирушив до Маріуполя разом із послами ЄС для святкування нової урочистої дати — Дня єднання.