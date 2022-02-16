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Политика Российско-украинская война

"Нас не пугают какие-либо даты", — Зеленский об угрозе вторжения РФ (видео)

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президент Украины Владимир Зеленский, глава государства
Владимир Зеленский

Глава государства заверил, что за восемь лет войны на Донбассе армия стала гораздо сильнее, поэтому украинцам нечего бояться.

Президент Владимир Зеленский выступил с патриотической речью в Мариуполе в честь Дня единения. Об этом свидетельствует видео, размещенное в Facebook Офиса президента.

Он говорил перед военными и полицией, поблагодарив их за защиту Родины. Президент сказал, что с нынешними Вооруженными силами внешние угрозы не страшны.

Также Зеленский отметил, что украинцам не нужно боятся никаких дат, намекая на то, что 16 февраля многие ждали войны. По его словам, с 2014 года наша армия стала гораздо сильнее и защитникам хватит мужества дать отпор врагу.

"И только вместе мы построим мирную и счастливую Украину. Мы спокойны и сильны, ведь мы вместе. Мы украинцы и поэтому мы вместе. Я счастлив и это большая честь быть президентом таких людей, такого государства в такой день — День единения великого народа, великой Украины. Слава каждому, каждой, слава вам. Слава Украине", — подытожил президент.

Как известно, зарубежные СМИ прогнозировали нападение России на Украину 16 февраля. При этом они указывали не только дату, но и точное время.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отправился в Мариуполь вместе с послами ЕС для празднования новой торжественной даты — Дня единения.