США та Великобританія попередили про збільшення військ РФ на кордоні з Україною

Американські розвідники впевнені, що Москва може використати як привід для вторгнення в Україну новини про невідомі могили мирних жителів, яких нібито вбили ЗСУ, про розробку США та Україною хімічної зброї та про відправлення партизанів для вбивства українців із країн Заходу.

Росія збільшила кількість військових на кордоні з Україною на 7 тисяч попри заяви Москви про відведення військ у місця постійної дислокації. Про це заявив представник Білого дому в коментарі Associated Press.

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За оцінками західних фахівців, РФ сконцентрувала понад 150 тис. військових біля сходу, півночі та півдня України. Високопоставлений представник адміністрації президента США заявив, що деякі військові прибули 16 лютого.

У РФ стали більше розповсюджувати неправдиві відомості, які в Кремлі можуть використовувати приводи для вторгнення в Україну, пише агентство.

[ + – ] Кремль перекидає додаткову бронетехніку Фото: Atlantic Counsil

Така інформація включає повідомлення про невідомі могили мирних жителів, імовірно вбитих українськими військовими, новини про розробку США та Україною біологічної або хімічної зброї, а також заяви про направлення партизанів для вбивства українців із країн Заходу.

Зазначимо, що Слідком РФ 16 лютого порушив проти України кримінальну справу за ч. 1 ст. 356 Кримінального кодексу Росії (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів та методів, заборонених міжнародним договором).

"У ході розслідування цих злочинів отримані дані про стихійні загальні безіменні могили, сформовані вимушено поза спеціально відведеними для цього місцями у зв'язку з бойовими діями, що тривали", — заявило російське відомство.

Джерело агентства говорило на умовах прав анонімності і не дало жодних доказів озвученої інформації.

Версія британських розвідників

Про нарощування військового потенціалу РФ на кордоні з Україною говорить і голова розвідки оборони Британії Джим Хокенхал, пише Reuters.

Британські розвідники не спостерігають відведення військ РФ від українських кордонів, зазначив він.

[ + – ] Кремль перекидає танки Фото: The New York Post

За словами високопоставленого військового, Кремль лише нарощує міць, що включає перекидання додаткової бронетехніки, вертольотів і польового госпіталю до кордонів України.

Нагадаємо, що Держдеп США попереджав про висунення російських військ на бойові позиції. Спікер відомства Нед Прайс говорив про наявність вагомих підстав вважати, що "росіяни говорять одне, а роблять інше, намагаючись збрехати та приховати правду".

Фокус також писав про завершення 15 лютого спільних військових навчань РФ та Білорусі "Союзна рішучість-2022". Міноборони Росії стверджувало, що військові повертаються на залізничному та автотранспорті в місця дислокації.

РФ зі свого боку обіцяє наполягати на тому, щоб у НАТО публічно заявили про неприйняття України до Альянсу. У Києві мають проголосити нейтральний позаблоковий статус, вважає голова російської делегації у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями Костянтин Гаврилов.