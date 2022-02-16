Війська РФ продовжують прибувати до кордону України та висуватися на бойові позиції, — Держдеп

Під час спілкування з журналістами речник Державного департаменту Нед Прайс додав, що "росіяни займаються поширенням брехні та дезінформації". тому загроза вторгнення досі реальна.

США не зафіксували жодних значущих ознак деескалації та помітного відведення російських військ від українського кордону. Про це повідомляє CNN із посиланням на прессекретаря Держдепартаменту США Неда Прайса.

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"Ми продовжуємо бачити, як російські збройні сили прямують до кордону, ми продовжуємо бачити, як росіяни вздовж кордону фактично висуваються на бойові позиції… Ми знаємо російську стратегію. Ми знаємо, що російські займаються поширенням брехні та дезінформації. Є вагомі підстави вважати, що росіяни кажуть одне, а роблять інше, намагаючись збрехати, приховати правду. Загроза є цілком реальною", — сказав кореспондентові CNN спікер Держдепу.

Нед Прайс також додав, що сценарій ймовірного вторгнення військ РФ в Україну може включати кібератаки, використання засобів радіоелектронної боротьби, повітряних бомбардувань і великомасштабного вторгнення. За словами представника Держдепартаменту, США "готові до будь-якого розвитку подій". Що мається на увазі під цією "готовністю", Нед Прайс не уточнив, але зазначив, що США віддають "велику, велику перевагу" пошуку дипломатичного вирішення кризи. Але для початку владі РФ, сказав Прайс, варто знизити рівень ескалації.

Також, повідомляє CNN, 16 лютого Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що значного відведення російських військ не зафіксовано, попри заяви російської влади.

Як раніше повідомляв Фокус, 15 лютого в Міноборони РФ заявили, що вони завершують спільні з Білоруссю військові навчання "Союзна рішучість-2022" та відводять від кордонів з Україною свої війська до місць постійної дислокації. Проте дослідники з Conflict Intelligence Team та волонтери з IformNapalm стверджують, що вони зафіксували не відведення військ РФ, а їхнє нарощування. Експерти ж вважають, що наступ РФ є малоймовірним.

Нагадаємо, британські таблоїди The Sun і The Mirror з посиланням на "дані американської розвідки" стверджували, що великомасштабне вторгнення РФ в Україну нібито призначено на 3-ю годину ночі "за місцевим часом" 16 лютого. За даними журналістів, у військовій операції мали брати участь 200 тисяч російських військовослужбовців.

Вдень 16 лютого The Sun виправило своє повідомлення про російський напад. Наразі таблоїд стверджує, що вторгнення Росії може статися "у будь-який час".