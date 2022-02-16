Британський таблоїд The Sun виправив статтю про "вторгнення" РФ в Україну 16 лютого (фото)

Холодне та ясне небо над Києвом, жителі якого приготувалися до повітряного нальоту, залишалося спокійним, пишуть журналісти. А президент Росії Володимир Путін "змусив Захід гадати".

Британський таблоїд The Sun змінив статтю, в якій йшлося про "вторгнення" Росії в Україну 16 лютого о 3:00 з посиланням на дані американської розвідки.

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Журналісти писали, що напад розпочнеться з ракетних ударів по військових та урядових будівлях. Після цього танки перетнуть український кордон, а бойові кораблі-амфібії атакуватимуть з півдня.

[ + – ] У виправленому варіанті статті The Sun йдеться про те, що "Путін змусив Захід гадати"

Тепер таблоїд стверджує, що РФ може вторгнутися "у будь-який час", завдавши масованого ракетного удару й спрямувавши 200 тис. військовослужбовців.

"Третя години ночі, коли джерела в американській розвідці передбачали російську атаку, минула без пригод, оскільки (президент РФ Володимир) Путін змусив Захід гадати. Холодне та ясне небо над Києвом, мешканці якого приготувалися до повітряного нальоту, залишалося спокійним, за винятком комерційних рейсів, що пролітали повз", — сказано у статті.

[ + – ] Карта нападу Росії на Україну від The Sun Фото: The Sun

The Sun пише про напруженість, яка нібито залишалася високою до світанку 16 лютого. Приблизно 130 тис. військових залишаються на східних і південних кордонах України, майже 40 тис. проросійських сил перебувають у Білорусі та ще 30 тис. сепаратистів протистоять Україні в окупованому Донбасі, зазначили автори відредагованої статті.

"Ми не можемо сприймати за чисту монету все, що Росія каже або робить. Ми повинні бути готові захищатися", — наводить таблоїд коментар одного з високопоставлених військових.

[ + – ] Танки Росії на кордоні з Україною

Зазначимо, що ще один британський таблоїд The Mirror, який повідомив із посиланням на американські спецслужби про наказ Кремля напасти на Україну сьогодні о 3-й ночі, не виправив матеріал.

Йшлося про напад РФ на військові й урядові будівлі.

"Атака Москви буде "майже напевно з кількох точок" над південним, східним і північним флангами України", — зазначали журналісти.

Фокус раніше писав, що 15 лютого Міноборони Росії заявило про відведення військ від кордонів з Україною після закінчення спільних із Білоруссю військових навчань "Союзна рішучість-2022". Підрозділи Південного та Західного військових округів цього дня розпочали завантаження на залізничний та автотранспорт.

13 лютого стало відомо про перекидання додаткової техніки 1-ї гвардійської танкової армії Росії до кордону з Україною, зокрема, ешелонів із самохідними артилерійськими установками "Мста-С" і танками Т-80У.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не підтвердив відведення військ РФ й ознак деескалації ситуації не побачив. Військова техніка залишається поблизу українських кордонів, повідомляв генсек Альянсу.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук сумнівався, що вторгнення РФ відбудеться 15 чи 16 лютого.