Росія перекидає до України 1-у гвардійську танкову армію, – дослідники CIT (фото, відео)

Дослідники Conflict Intelligence Team підтвердили перевезення військової техніки залізницею з полігону під Воронежем. Танки помітили за 15 кілометрів від кордону з Україною.

Командування 1-ї гвардійської танкової армії (1 гв. ТА) Росії перекидає додаткову техніку до кордону з Україною. Про це повідомила група дослідників воєнних конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT) у Telegram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

CIT надала кілька відео перевезення військової техніки залізницею. На одному з них від 11 лютого можна розглянути ешелон із самохідними артилерійськими установками "Мста-С" та танками Т-80У, які перебувають на озброєнні 4-ї гвардійської танкової дивізії (4 гв. тд.) 1 гв. ТА.

"З майданчика виїжджає порожній танковий транспортер. Це свідчить про те, що техніку привозять на станцію, а не забирають", – зазначила група.

Танки Т-80У 4 гв. тд помітили на поїздах у Білгороді та у Веселій Лопані Білгородської області, за 15 кілометрів від кордону з Україною.

Фахівці перевірили залізничні бази даних та з'ясували, що ешелони прямували зі станцій Селятино та Кубинка-2 Московської області, в районі постійної дислокації 4 гв. тд.

"Це свідчить про перекидання до кордону додаткової техніки 1-ї гвардійської танкової армії, окрім тієї, що вже перебувала на полігоні під Воронежем", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Танки звозили з полігону під Воронежем Фото: Conflict Intelligance Team

В Олексіївці Білгородської області також помітили ешелон, який відправили зі станції Червоний Бір Смоленської області, де дислокується 49 зенітна ракетна бригада 1 гв. ТА.

Перекидання сил 1 гв. ТА до кордону нагадала CIT помічену нещодавно передислокацію елементів 41 загальновійськової армії зі Смоленської на південь Брянської області.

"Таке висування техніки до кордону викликає особливі побоювання на фоні попереджень американської розвідки про передбачувану операцію проти України наступного тижня та евакуацію іноземних посольств з Києва", — підсумували експерти.

Указ про формування 1-ї гвардійської танкової армії президент Росії Володимир Путін підписав у 2014 році. Це єдина танкова армія у складі збройних сил РФ. У 2016-му році у її складі сформували та ввели до ладу 423-й гвардійський мотострілецький Ямпільський полк та 1-й гвардійський танковий Чортківський полк, а у 2018-му – 6-й інженерно-саперний полк.

Нагадаємо, що досліджували CIT повідомляли про перекидання до кордону з Україною військової техніки, що відноситься до 41-ї загальновійськової армії. Між Смоленською та Брянською областями помітили автоколони з гаубицями Мста-Б, тягачами КАМАЗ "Ведмідь" та вантажівками "Урал-4320" та БТР-82.

Фокус раніше писав про активну фазу спільних з Росією військових навчань "Союзна рішучість-2022" у Білорусі. Військові відпрацьовували захист "Союзної держави" від "зовнішньої агресії".