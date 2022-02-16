РФ та Білорусь організували водну переправу через Прип'ять за 6 км від України (фото)
Навчання проходили у межах "Союзної рішучості-2022" у Поліському радіаційно-екологічному заповіднику Білорусі.
На спільних навчаннях Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022" військові відпрацювали створення та подолання водної переправи через Прип'ять. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Записки мисливця", які відстежують воєнні дії у світі.
Вказується, що навчання проходили у Поліському радіаційно-екологічному заповіднику Білорусі. Від кордону з Україною до місця проведення маневрів було лише 6 км.
Раніше в заяві Міноборони Білорусі вказувалося, що російські мотострілецькі частини відбиватимуть удари засобів повітряного ураження умовного ворога, а також збереження живучості. Заявлялося, що маневри відбудуться на ділянці місцевості в Речиці, але вона знаходиться за 100 км від Прип'яті. Саме місто стоїть на річці Дніпро.
Є ймовірність, що Росія використовує територію Білорусі для вторгнення на територію України. На маневрах відпрацюють знищення українських військових.
Нагадаємо, активна фаза маневрів "Союзна рішучість-2022" проходить на території Білорусі на кількох полігонах. Вони продовжаться до 20 лютого. На них уперше відпрацюють знищення української армії. Україна проходитиме під назвою "Республіка Дніпровія".