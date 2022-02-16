РФ и Беларусь организовали водную переправу через Припять в 6 км от Украины (фото)

Учения проходили в рамках "Союзной решимости-2022" в Полесском радиационно-экологическом заповеднике Беларуси.

На совместных учениях России и Беларуси "Союзная решимость-2022" военные отработали создание и преодоление водной переправы через Припять. Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", отслеживающие военные действия в мире.

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Указывается, что учения проходили в Полесском радиационно-экологическом заповеднике Беларуси. От границы с Украиной до места проведения маневров было всего 6 км.

[ + – ] Переправа через Припять Фото: Planet Labs Inc.

Ранее в заявлении Минобороны Беларуси указывалось, что российские мотострелковые части будут отражать удары средств воздушного поражения условного врага, а также сохранение живучести. Заявлялось, что маневры пройдут на участке местности в Речице, но она находится в 100 км от Припяти. Сам город стоит на реке Днепр.

[ + – ] От места проведения учений до Украины всего 6 км

Есть вероятность того, что Россия использует территорию Беларуси для вторжения на территорию Украины. На маневрах отработают уничтожение украинских военных.

Напомним, активная фаза маневров "Союзная решимость — 2022" проходит на территории Беларуси на нескольких полигонах. Они продлятся до 20 февраля. На них впервые отработают уничтожение украинской армии. Украина будет проходить под названием "Республика Днепровия".