РФ и Беларусь организовали водную переправу через Припять в 6 км от Украины (фото)
Учения проходили в рамках "Союзной решимости-2022" в Полесском радиационно-экологическом заповеднике Беларуси.
На совместных учениях России и Беларуси "Союзная решимость-2022" военные отработали создание и преодоление водной переправы через Припять. Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", отслеживающие военные действия в мире.
Указывается, что учения проходили в Полесском радиационно-экологическом заповеднике Беларуси. От границы с Украиной до места проведения маневров было всего 6 км.
Ранее в заявлении Минобороны Беларуси указывалось, что российские мотострелковые части будут отражать удары средств воздушного поражения условного врага, а также сохранение живучести. Заявлялось, что маневры пройдут на участке местности в Речице, но она находится в 100 км от Припяти. Сам город стоит на реке Днепр.
Есть вероятность того, что Россия использует территорию Беларуси для вторжения на территорию Украины. На маневрах отработают уничтожение украинских военных.
Напомним, активная фаза маневров "Союзная решимость — 2022" проходит на территории Беларуси на нескольких полигонах. Они продлятся до 20 февраля. На них впервые отработают уничтожение украинской армии. Украина будет проходить под названием "Республика Днепровия".