Міст через Прип'ять у Білорусі, який звели російські бойовики, зник, — CNN (фото)

У виданні виділяють два варіанти, чому понтонної переправи вже немає, один із них — РФ з Білоруссю перекинули потрібну техніку через міст.

Понтонний міст, який російські військові зводили через Прип'ять, зник. Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерела в розвідці.

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Вказують, що переправу, яка була за кілька кілометрів від України, наразі вже не фіксують на супутникових зображеннях. Західна розвідка та військові, як пише автор, відстежували весь процес спорудження переправи. Її розглядали як частину допоміжної інфраструктури для російських військ. Понтонний міст суттєво скорочує шлях до кордонів України дорогами.

[ + – ] Пантонну переправу через Прип'ять у середу ще було видно з супутника Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Три джерела, знайомі з питанням, заявили, що до четверга мосту вже не було. У виданні виділяють два варіанти, чому його забрали:

Росія та Білорусь уже перекинула всі війська, тому необхідність у ньому зникла

Росія передумала використовувати білоруську територію для вторгнення в Україну через складний рельєф місцевості.

Раніше в заяві Міноборони Білорусі вказували, що російські мотострілецькі частини відбиватимуть удари засобів повітряного враження умовного ворога, а також збереження живучості.

Нагадаємо, в рамках навчань "Союзна рішучість-2022" РФ та Білорусь організували водну переправу через Прип'ять.