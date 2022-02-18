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Военный Фокус Российско-украинская война

Возведенный российскими военными мост через Припять в Беларуси исчез, - CNN (фото)

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мост через припять
Фото: Минобороны Беларуси

В издании выделяют два варианта, почему понтонной переправы уже нет, одна из них — РФ с Беларусью перебросили нужную технику через мост.

Понтонный мост, который российские военные возводили через реку Припять, исчез. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в разведке.

Указывается, что переправа, которая была в нескольких километрах от Украины, на данный момент уже не фиксируется на спутниковых изображениях. Западная разведка и военные, как пишет автор, отслеживали весь ход сооружения переправы. Ее рассматривали как часть вспомогательной инфраструктуры для российских войск. Понтонный мост существенно сокращает путь до границ Украины дорогами.

мост через припять
Пантонная переправа через Припять в среду еще была видна со спутника
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Три источника, знакомые с вопросом заявили, что к четвергу моста уже не было. В издании выделяют два варианта, почему его убрали:

  • Россия и Беларусь уже перебросила все войска, поэтому необходимость в нем исчезла
  • Россия передумала использовать белорусскую территорию для вторжения в Украину из-за сложного рельефа местности.

Ранее в заявлении Минобороны Беларуси указывалось, что российские мотострелковые части будут отражать удары средств воздушного поражения условного врага, а также сохранение живучести.

Напомним, в рамках учений "Союзная решимость-2022" РФ и Беларусь организовали водную переправу через Припять.