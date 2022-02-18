Возведенный российскими военными мост через Припять в Беларуси исчез, - CNN (фото)

В издании выделяют два варианта, почему понтонной переправы уже нет, одна из них — РФ с Беларусью перебросили нужную технику через мост.

Понтонный мост, который российские военные возводили через реку Припять, исчез. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в разведке.

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Указывается, что переправа, которая была в нескольких километрах от Украины, на данный момент уже не фиксируется на спутниковых изображениях. Западная разведка и военные, как пишет автор, отслеживали весь ход сооружения переправы. Ее рассматривали как часть вспомогательной инфраструктуры для российских войск. Понтонный мост существенно сокращает путь до границ Украины дорогами.

[ + – ] Пантонная переправа через Припять в среду еще была видна со спутника Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Три источника, знакомые с вопросом заявили, что к четвергу моста уже не было. В издании выделяют два варианта, почему его убрали:

Россия и Беларусь уже перебросила все войска, поэтому необходимость в нем исчезла

Россия передумала использовать белорусскую территорию для вторжения в Украину из-за сложного рельефа местности.

Ранее в заявлении Минобороны Беларуси указывалось, что российские мотострелковые части будут отражать удары средств воздушного поражения условного врага, а также сохранение живучести.

Напомним, в рамках учений "Союзная решимость-2022" РФ и Беларусь организовали водную переправу через Припять.