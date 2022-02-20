У Британії повідомили про план РФ скинути на Україну найпотужнішу неядерну бомбу у світі, — ЗМІ

Британський таблоїд Daily Star написав, що "тато всіх бомб" має "зламати дух" Києва. Сьогодні це найсильніше нагнітання від іноземних ЗМІ з моменту ескалації на кордоні.

Джерела в Міноборони Великобританії повідомили британське видання Daily Star про те, що можливе вторгнення РФ в Україну почнеться з вибуху потужної зброї – боєприпасу об'ємного вибуху. Це 44-тонна бомба, яка не має офіційної назви і відома як авіаційна вакуумна бомба підвищеної потужності або "Тато всіх бомб". Вибухова потужність цієї бомби можна порівняти з тактичною ядерною зброєю.

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Daily Star — це британський таблоїд, яким володіє компанія Reach plc. Він виходить у Британії з понеділка до суботи з 1978 року. Щомісяця сайт Daily Star відвідують від 35 до 43 млн. читачів. Варто зазначити, що у 2019 році видання потрапило у скандал із відомим американським актором Дуейном "Скалою" Джонсоном. 11 січня газета Daily Star вийшла з першою смугою, де стверджувалося, що Дуейн Джонсон звинуватив покоління мільйонів у тому, що вони погано реагують на критику. В результаті актор заявив, що стаття повністю сфальшована і він ніколи нічого подібного не публікував у своїх соцмережах і ніколи не давав інтерв'ю виданню. Після цього Daily Star видалила статтю з Інтернету.

У своїй статті британське видання посилається на неназване джерело в Міноборони Великобританії, яке повідомило журналістам про те, що як перший удар під час можливого нападу на Україну Росія використовує потужну зброю. За словами джерела британського таблоїду, вибух матиме руйнівні наслідки.

"Це буде майже психологічна зброя, яка призведе до масових жертв, а також пошкодження техніки", — говорить джерело Daily Star.

Як повідомляє видання, бомба, яка має неофіційну назву "тато всіх бомб" приблизно в 4 рази потужніша за американську фугасну авіаційну бомбу MOAB або "Мами всіх бомб", яку використовували проти сил ІДІЛ в Афганістані.

Боєприпаси об'ємного вибуху, які іноді називають "вакуумними бомбами", потужніші, ніж звичайні фугасні бомби. Вони використовують розпилення пального речовини у вигляді аерозолю і підривають отриману газову хмару. При цьому значно збільшується радіус вибуху.

Після демонстрації "Папи всіх бомб" у 2007 році російський державний телеканал заявив, що ця бомба в 4 рази потужніша за американську версію, пише Daily Star. Російський пристрій, який вважається трохи меншим і легшим за свій американський аналог, має заявлений радіус поразки близько 300 метрів і потужність вибуху — майже 44 тонни в тротиловому еквіваленті. У американської бомби потужність вибуху становить 11 тонн.

Але офіційно в Росії на озброєнні немає такої бомби, про яку пише британське видання. Свідченням такої зброї є відеоролик, який показав російський Перший канал.

Нагадуємо, що Росія та Білорусь вирішили продовжити військові навчання. Однією з причин такого рішення названо загострення ситуації на Донеччині.

Разом із продовженням навчань у Білорусі знову звели понтонний міст через Прип'ять. Російські військові створили водну переправу за 4 км від України вдруге.

Також у РФ звинуватили українських військових у обстрілі її території. У зв'язку з подією у Ростовській області депутат Держдуми закликав запровадити війська на Донбас.

Уряд США оцінює кількість розміщених уздовж кордону з Україною російських військових у 169-190 тисяч. Посилаючись на розвіддані Британії та слова президента США, британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Росія все ж таки планує вторгнення в Україну. Удар буде завдано з кількох напрямків, щоб оточити столицю.