Росія та Білорусь вирішили продовжити військові навчання

Військові навчання двох країн мали завершитися 20 лютого. У Білорусі обіцяли, що на їхній території не залишиться жодного солдата РФ.

Білорусь та Росія вирішили продовжити перевірку сил реагування Союзної держави після завершення військових навчань "Союзна рішучість-2022". Однією з причин названо загострення ситуації на Донеччині. Про це повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, пише Інтерфакс.

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За словами Хреніна, подібне рішення було ухвалено у зв'язку з наростанням військової активності біля кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі.

У рамках подальшого продовження навчань будуть відпрацьовані етапи оборони міждержавної освіти з більш високою ретельністю, повідомив Хренін.

"Перевірка сил реагування спрямована на забезпечення адекватного реагування та деескалацію військових приготувань недоброзичливців поблизу наших спільних кордонів", — заявив глава Міноборони Білорусі.

Держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив напередодні, що незважаючи на завершення військових навчань "Союзна рішучість – 2022", перевірку боєздатності може бути продовжено, пише Інтерфакс.

10 лютого Росія та Білорусь розпочали на території останньої військові маневри в рамках навчань "Союзна рішучість — 2022". Повідомлялося, що ці навчання триватимуть до 20 лютого. У Москві та Мінську заявили, що російські військові після навчань повернуться до пунктів постійної дислокації, повідомляє Інтерфакс.

Нагадуємо, що 19 лютого Путін дав старт масштабним навчанням у РФ із пусками балістичних ракет. Мета навчань — відпрацювання гарантованого ураження противника.

Водночас Придністров'я привело війська до повної бойової готовності. У невизнаній республіці провели нічні військові навчання, де мотострілецькі підрозділи відпрацьовували тактику ведення нічного бою.

Фокус писав про те, що Росія почала розгортати польові медичні табори в Білорусі. Вперше за час маневрів на карті було помічено польовий медтабір.

Нагадуємо, що РФ та Білорусь у рамках військових навчань організували водну переправу через Прип'ять за 6 км від України.

А прем'єр Великобританії Борис Джонсон розповів про те, що Росія планує вторгнутися в Україну з кількох напрямків, щоб оточити Київ.