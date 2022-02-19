Путін дав старт масштабним навчанням у РФ із пусками балістичних ракет: відео запусків

Як заявляють у російському Генштабі, мета навчань – відпрацювання гарантованої поразки супротивника.

Президент Росії Володимир Путін разом із президентом Білорусі Олександром Лукашенком дали старт ядерним навчанням. Про це журналістам повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

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За словами Пєскова, за перебігом навчань президенти обох країн стежитимуть із ситуаційного центру. Наголошується, що навчання є плановими та планувалися заздалегідь. Вони задіяли сили Повітряно-космічних сил, Південний військовий округ, ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Чорноморський флоти.

З якою метою проводять навчання?

Маневри проводяться у межах перевірки готовності військового управління та особового складу до виконання поставлених завдань. Також метою є перевірка надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил. За словами начальника Генштабу РФ, основним завданням навчань є відпрацювання дій щодо завдання гарантованої поразки противнику.

Які балістичні та крилаті ракети є у РФ?

На озброєнні Росії знаходиться різні крилаті ракети, які були розроблені як у СРСР, так і в самій РФ. Вони бувають протикорабельними, надзвуковими, дозвуковими, з морським, наземним чи повітряним базуванням. До них також входять гіперзвукові ракети, які перебувають на озброєнні армії, зокрема гіперзвукові ракети "Кинжал" для винищувачів та бомбардувальників. Заявляється, що вони здатні розвивати швидкість до 14688 км/год.

Також у Росії проводять тестування ракети "Циркон", які зможуть досягати швидкості до 10 200 км/год.

Що входить до Стратегічного ракетного арсеналу?

До складу сил входять стратегічні та тактичні ядерні ракети. На даний момент у ядерному арсеналі РФ є:

46 важких ракет Р-36М2 Відома як Сатана;

30 ракет УР-100Н УТТХ (шахтного базування);

63 рухомих наземних комплексів РТ-2ПМ "Тополя"

60 комплексів РТ-2ПМ2 "Тополь-М" шахтного базування;

18 мобільних комплексів РТ-2ПМ2 "Тополь-М";

90 мобільних комплексів РС-24 "Ярс";

20 РС-24 "Ярс" шахтного базування.

5 лютого у Financial Times писали, що Росія планує провести навчання з ядерною зброєю, з метою попередження для НАТО не втручатися у російсько-українські відносини, а також у плани щодо вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, про плани провести навчання повідомлялося учора, 18 лютого. Раніше Володимир Путін погрожував ядерною війною, якщо Україна стане членом НАТО і спробує звільнити Крим.