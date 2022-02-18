З пуском балістичних та крилатих ракет: у РФ пройдуть масштабні навчання (фото)
У маневрах залучили сили стратегічного стримування. На озброєнні в російської армії існує ціла низка ракет, зокрема гіперзвукові.
У Росії пройдуть навчання сил стратегічного стримування, в рамках яких проведуть запуски балістичних та крилатих ракет. Про це передає RT із посиланням на Міноборони РФ.
Маневри відвідає президент Росії Володимир Путін. До навчань залучать сили Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетні війська стратегічного призначення, а також Північний та Чорноморський флот.
Окремо наголошують, що навчання запланували раніше "для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил".
Маневри розпочнуться вже завтра, 19 лютого.
Які балістичні та крилаті ракети є у РФ?
У спадку від СРСР у Росії існує ціла низка різного балістичного та ракетного озброєння. Стратегічні ядерні сили РФ — це узагальнена назва основного озброєння в російській армії, що мають стратегічні та тактичні ядерні ракети.
Зараз у ядерному арсеналі РФ є:
- 46 важких ракет Р-36М2 (Відома як Сатана);
- 30 ракет УР-100Н УТТХ (шахтного базування);
- 63 рухомих ґрунтових комплексів РТ-2ПМ "Тополя"
- 60 комплексів РТ-2ПМ2 "Тополь-М" шахтного базування;
- 18 мобільних комплексів РТ-2ПМ2 "Тополь-М";
- 90 мобільних комплексів РС-24 "Ярс";
- 20 РС-24 "Ярс" шахтного базування.
На озброєнні Росії знаходяться різні крилаті ракети, які розробили як у СРСР, так і в самій РФ. Вони бувають протикорабельними, надзвуковими, дозвуковими, з морським, наземним чи повітряним базуванням. До них також належать гіперзвукові ракети, які перебувають на озброєнні і які розробляють.
Гіперзвукові ракети "Циркон" нині розробляють у РФ. Її планують запускати з російських кораблів та атомних субмарин, наприклад, з підводного човна "Ясень-М" або "Петро Великий". Ракета зможе розвивати швидкість понад 8 Махів (10-200 км/год). Нині ракета проходить випробування.
На озброєнні прийняли ракети "Кинджал" — це гіперзвуковий авіаційний комплекс. Вони здатні атакувати стаціонарні об'єкти та кораблі. Заявлена швидкість польоту досягає 14 688 км/год.
Нагадаємо, жителі Білорусі розповіли журналістам, що російські військові, які прибули на навчання, багато п'ють та торгують паливом.
Раніше у ЗМІ повідомляли, що РФ планує провести "ядерні навчання", щоб попередити країни НАТО, що їм краще не втручатися в російсько-українські відносини.