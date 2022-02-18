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Воєнний фокус

З пуском балістичних та крилатих ракет: у РФ пройдуть масштабні навчання (фото)

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навчання в Росії
Фото: РИА Новости | Ядерна ракета РФ

У маневрах залучили сили стратегічного стримування. На озброєнні в російської армії існує ціла низка ракет, зокрема гіперзвукові.

У Росії пройдуть навчання сил стратегічного стримування, в рамках яких проведуть запуски балістичних та крилатих ракет. Про це передає RT із посиланням на Міноборони РФ.

Маневри відвідає президент Росії Володимир Путін. До навчань залучать сили Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетні війська стратегічного призначення, а також Північний та Чорноморський флот.

Окремо наголошують, що навчання запланували раніше "для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил".

Маневри розпочнуться вже завтра, 19 лютого.

Які балістичні та крилаті ракети є у РФ?

У спадку від СРСР у Росії існує ціла низка різного балістичного та ракетного озброєння. Стратегічні ядерні сили РФ — це узагальнена назва основного озброєння в російській армії, що мають стратегічні та тактичні ядерні ракети.

Зараз у ядерному арсеналі РФ є:

  • 46 важких ракет Р-36М2 (Відома як Сатана);
  • 30 ракет УР-100Н УТТХ (шахтного базування);
  • 63 рухомих ґрунтових комплексів РТ-2ПМ "Тополя"
  • 60 комплексів РТ-2ПМ2 "Тополь-М" шахтного базування;
  • 18 мобільних комплексів РТ-2ПМ2 "Тополь-М";
  • 90 мобільних комплексів РС-24 "Ярс";
  • 20 РС-24 "Ярс" шахтного базування.
"Ярс"
"Ярс"
"Тополя-М"
"Тополя-М"
Фото: Мiнобороны РФ
"Сатана"
"Сатана"
"Тополя М" шахтного базування
"Тополя М" шахтного базування
"Ярс"
"Тополя-М"
"Сатана"
"Тополя М" шахтного базування

На озброєнні Росії знаходяться різні крилаті ракети, які розробили як у СРСР, так і в самій РФ. Вони бувають протикорабельними, надзвуковими, дозвуковими, з морським, наземним чи повітряним базуванням. До них також належать гіперзвукові ракети, які перебувають на озброєнні і які розробляють.

Гіперзвукові ракети "Циркон" нині розробляють у РФ. Її планують запускати з російських кораблів та атомних субмарин, наприклад, з підводного човна "Ясень-М" або "Петро Великий". Ракета зможе розвивати швидкість понад 8 Махів (10-200 км/год). Нині ракета проходить випробування.

На озброєнні прийняли ракети "Кинджал" — це гіперзвуковий авіаційний комплекс. Вони здатні атакувати стаціонарні об'єкти та кораблі. Заявлена швидкість польоту досягає 14 688 км/год.

крилаті ракети РФ
МіГ-31К з макетом ракети "Кинджал"
Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, жителі Білорусі розповіли журналістам, що російські військові, які прибули на навчання, багато п'ють та торгують паливом.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що РФ планує провести "ядерні навчання", щоб попередити країни НАТО, що їм краще не втручатися в російсько-українські відносини.