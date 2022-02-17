"Багато п'ють і торгують паливом": що кажуть білоруси про росіян, які прибули на навчання

Як повідомляють очевидці, російські солдати порушують правила безпеки на залізниці, багато смітять, а також "втрачають" засоби індивідуального захисту після розвантаження.

Росія перекинула до Білорусі на навчання тисячі своїх військових для участі в навчаннях "Союзна рішучість-2022", що відбуваються з 10 по 20 лютого. Росіяни, які прибули на навчання, багато випивають, а також продають дизельне паливо. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свободи.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Журналістам розповіли, що росіяни для розвантаження своїх ешелонів використовували обладнання БелЖД, а не власну техніку. Через великі навантаження воно почало ламатися. Також після прибуття росіяни залишають багато сміття.

Частина військ прибуває до місць, де проведення навчань не анонсувалося, зокрема в Хойники з 14-15 числа почали прибувати російські війська. Населений пункт розташований приблизно за 50 км від України. Військові селяться в навколишніх лісах.

"Я особисто бачив рух гусеничної військової техніки вулицями міста. Від нього до кордону з Україною менше 50 кілометрів. Солдати розселилися в навколишніх лісах. Вони багато п'ють і продають дизпаливо. Вони живуть у наметах", — розповів один із мешканців міста Хойники.

Часто росіяни порушують безпекову техніку на залізниці, виходячи на центральні колії. Для розвантаження військової техніки використовують окремі шляхи: сортувальні, ходові чи станційні. Проте російські солдати виходять центральні шляхи, де ходять звичайні склади. І стоять, доки поїзд не під'їде на відстань до 200 метрів. Машиністам доводиться екстрено гальмувати, щоби не збити військових.

Також заявляється, що часто після розвантаження ешелонів залишається багато бронежилетів, касок і засобів захисту, які втрачаються. Росіяни залишають багато сміття за собою.

"Повні трилітрові мішки зі сміттям валяються через кожні 20 метрів протягом 3-х кілометрів. Пляшки з-під горілки, порожні пластикові пляшки та порожні коробки з-під печива", — розповідає очевидець із Єльська (20 км від кордону з Україною).

Нагадаємо, компанія Maxar опублікувала нові зображення російських військ у Білорусі. Відведення військ немає.

У МЗС Білорусі заявили, що після завершення навчань "Союзна рішучість" у країні жоден російський солдат не залишиться.