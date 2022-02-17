"Много пьют и торгуют топливом": что говорят белорусы о россиянах, прибывших на учения

Как сообщают очевидцы, российские солдаты нарушают правила безопасности на железной дороги, много мусорят, а также "теряют" средства индивидуальной защиты после разгрузки.

Россия перебросила в Беларусь на учения тысячи своих военных для участия в учениях "Союзная решимость-2022", проходящие с 10 по 20 февраля. Россияне, прибывшие на учения, много выпивают, а также продают дизельное топливо. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свободы.

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Журналистам рассказали, что россияне для разгрузки своих эшелонов использовали оборудование БелЖД, а не собственную технику. Из-за больших нагрузок оно стало ломаться. Также после прибытия россияне оставляют за собой много мусора.

Часть войск прибывает в места, где проведение учений не анонсировалось, в частности в Хойники с 14-15 числа начали прибывать российские войска. Населенный пункт находится в примерно 50 км от Украины. Военные селятся в окружающих лесах.

"Я лично видел движение гусеничной военной техники по улицам города. От него до границы с Украиной меньше 50 километров. Солдаты расселились в окрестных лесах. Они много пьют и продают дизтопливо. Они живут в палатках", — рассказал один из жителей города Хойники.

Часто россияне нарушают технику безопасности на железной дороге, выходя на центральные пути. Для разгрузки военной техники используют отдельные пути: сортировочные, ходовые или станционные. Однако российские солдаты выходят на центральные пути, где ходят обычные составы. И стоят, пока поезд не подъедет на расстояние до 200 метров. Машинистам приходится экстренно тормозить, чтобы не сбить военных.

Также заявляется, что часто после разгрузки эшелонов остается много бронежилетов, касок и средств защиты, которые теряются. Россияне оставляют и много мусора за собой.

"Полные трехлитровые мешки с мусором валяются через каждые 20 метров на протяжении 3 трех километров. Бутылки из-под водки, пустые пластиковые бутылки и пустые коробки из-под печенья", — рассказывает очевидец из Ельска (20 км от границы с Украиной).

Напомним, компания Maxar опубликовала новые изображения российских войск в Беларуси. Отвода войск нет.

В МИД Беларуси заявили, что после завершения учений "Союзная решимость" в стране ни один российский солдат не останется.