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Военный Фокус

С пуском баллистических и крылатых ракет: в РФ пройдут масштабные учения (фото)

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учения в рф
Фото: РИА Новости | Ядерная ракета РФ

В маневрах задействуют силы стратегического сдерживания. На вооружении у российской армии существует целый ряд ракет, в том числе гиперзвуковые.

В России пройдут учения сил стратегического сдерживания, в рамках которых проведут пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом передает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Маневры посетит президент России Владимир Путин. К учениям привлекут силы Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетные войска стратегического назначения, а также Северный и Черноморский флот.

Отдельно подчеркивается, что учения были запланированы ранее "для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил".

Маневры начнутся уже завтра, 19 февраля.

Какие баллистические и крылатые ракеты есть у РФ?

В наследие от СССР у России существует целый ряд различного баллистического и ракетного вооружения. Стратегические ядерные силы РФ — это обобщенное название основного вооружения в российской армии, имеющие стратегические и тактические ядерные ракеты.

На данный момент в ядерном арсенале РФ есть:

  • 46 тяжелых ракет Р-36М2 (Известна как Сатана);
  • 30 ракет УР-100Н УТТХ (шахтного базирования);
  • 63 подвижных грунтовых комплекса РТ-2ПМ "Тополь"
  • 60 комплексов РТ-2ПМ2 "Тополь-М" шахтного базирования;
  • 18 мобильных комплексов РТ-2ПМ2 "Тополь-М";
  • 90 мобильных комплексов РС-24 "Ярс";
  • 20 РС-24 "Ярс" шахтного базирования.
ядерное оружие рф
"Ярс"
ядерное оружие рф
"Тополь-М"
Фото: Минобороны РФ
ядерное оружие рф
"Сатана"
ядерное оружие рф
"Тополь М" шахтного базирования
ядерное оружие рф
ядерное оружие рф
ядерное оружие рф
ядерное оружие рф

На вооружении России находится различные крылатые ракеты, которые были разработаны как в СССР, так уже и в самой РФ. Они бывают противокорабельными, сверхзвуковыми, дозвуковыми, с морским, наземным или воздушным базированием. В них также входят гиперзвуковые ракеты, состоящие на вооружении и разрабатываемые.

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" ныне разрабатываются в РФ. Ее планируют запускать с российских кораблей и атомных субмарин, например, с подлодки "Ясень-М" или "Петр Великий". Ракета сможет развивать скорость более 8 Махов (10-200 км/ч). Ныне ракета проходит испытания.

На вооружении приняты ракеты "Кинжал" — это гиперзвуковой авиационный комплекс. Они способны атаковать стационарные объекты и корабли. Заявляемая скорость полета достигает 14 688 км/ч.

крылатые ракеты рф
МиГ-31К с макетом ракеты "Кинжал"
Фото: Википедия

Напомним, жители Беларуси рассказали журналистам, что российские военные, прибывшие на учения, много пьют и торгуют топливом.

Ранее в СМИ сообщали, что РФ планирует провести "ядерные учения", чтобы предупредить страны НАТО, что им лучше не вмешиваться в российско-украинские отношения.