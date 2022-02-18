С пуском баллистических и крылатых ракет: в РФ пройдут масштабные учения (фото)

В маневрах задействуют силы стратегического сдерживания. На вооружении у российской армии существует целый ряд ракет, в том числе гиперзвуковые.

В России пройдут учения сил стратегического сдерживания, в рамках которых проведут пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом передает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

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Маневры посетит президент России Владимир Путин. К учениям привлекут силы Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетные войска стратегического назначения, а также Северный и Черноморский флот.

Отдельно подчеркивается, что учения были запланированы ранее "для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил".

Маневры начнутся уже завтра, 19 февраля.

Какие баллистические и крылатые ракеты есть у РФ?

В наследие от СССР у России существует целый ряд различного баллистического и ракетного вооружения. Стратегические ядерные силы РФ — это обобщенное название основного вооружения в российской армии, имеющие стратегические и тактические ядерные ракеты.

На данный момент в ядерном арсенале РФ есть:

46 тяжелых ракет Р-36М2 (Известна как Сатана);

30 ракет УР-100Н УТТХ (шахтного базирования);

63 подвижных грунтовых комплекса РТ-2ПМ "Тополь"

60 комплексов РТ-2ПМ2 "Тополь-М" шахтного базирования;

18 мобильных комплексов РТ-2ПМ2 "Тополь-М";

90 мобильных комплексов РС-24 "Ярс";

20 РС-24 "Ярс" шахтного базирования.

[ + – ] "Ярс" [ + – ] "Тополь-М" Фото: Минобороны РФ [ + – ] "Сатана" [ + – ] "Тополь М" шахтного базирования

На вооружении России находится различные крылатые ракеты, которые были разработаны как в СССР, так уже и в самой РФ. Они бывают противокорабельными, сверхзвуковыми, дозвуковыми, с морским, наземным или воздушным базированием. В них также входят гиперзвуковые ракеты, состоящие на вооружении и разрабатываемые.

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" ныне разрабатываются в РФ. Ее планируют запускать с российских кораблей и атомных субмарин, например, с подлодки "Ясень-М" или "Петр Великий". Ракета сможет развивать скорость более 8 Махов (10-200 км/ч). Ныне ракета проходит испытания.

На вооружении приняты ракеты "Кинжал" — это гиперзвуковой авиационный комплекс. Они способны атаковать стационарные объекты и корабли. Заявляемая скорость полета достигает 14 688 км/ч.

[ + – ] МиГ-31К с макетом ракеты "Кинжал" Фото: Википедия

Напомним, жители Беларуси рассказали журналистам, что российские военные, прибывшие на учения, много пьют и торгуют топливом.

Ранее в СМИ сообщали, что РФ планирует провести "ядерные учения", чтобы предупредить страны НАТО, что им лучше не вмешиваться в российско-украинские отношения.