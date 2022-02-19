Путин дал старт масштабным учениям в РФ с пусками баллистических ракет: видео запусков

Как заявляют в российском Генштабе, цель учений — отработка гарантированного поражения противника.

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко дали старт ядерных учений. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

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По словам Пескова, за ходом учений президенты обеих стран будут следить из ситуационного центра. Подчеркивается, что учения являются плановыми и планировались заранее. В них задействованы силы Воздушно-космических сил, Южный военный округ, ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.

С какой целью проводят учения?

Маневры проводятся в рамках проверки готовности военного управления и личного состава к выполнению поставленных задач. Также целью является проверка надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. По словам начальника Генштаба РФ, основной задачей учений является отработка действий по нанесению гарантированного поражения противнику.

Какие баллистические и крылатые ракеты есть у РФ?

На вооружении России находится различные крылатые ракеты, которые были разработаны как в СССР, так уже и в самой РФ. Они бывают противокорабельными, сверхзвуковыми, дозвуковыми, с морским, наземным или воздушным базированием. В них также входят гиперзвуковые ракеты, которые состоят на вооружении армии, в частности гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для истребителей и бомбардировщиков. Заявляется, что они способны развивать скорость до 14 688 км/ч.

Также в России проводят тестирования ракеты "Циркон", которые смогут достигать скорость до 10 200 км/ч.

Что входит в Стратегический ракетный арсенал?

В состав сил входят стратегические и тактические ядерные ракеты. На данный момент в ядерном арсенале РФ есть:

46 тяжелых ракет Р-36М2 (Известна как Сатана);

30 ракет УР-100Н УТТХ (шахтного базирования);

63 подвижных грунтовых комплекса РТ-2ПМ "Тополь"

60 комплексов РТ-2ПМ2 "Тополь-М" шахтного базирования;

18 мобильных комплексов РТ-2ПМ2 "Тополь-М";

90 мобильных комплексов РС-24 "Ярс";

20 РС-24 "Ярс" шахтного базирования.

5 февраля в Financial Times писали, что Россия планирует провести учения с ядерным оружием, с целью предупреждения для НАТО не вмешиваться в российско-украинские отношения, а также в планы по вторжению РФ в Украину.

Напомним, о планах провести учения сообщалось вчера, 18 февраля. Ранее Владимир Путин пригрозил ядерной войной, если Украина станет членом НАТО и попытается освободить Крым.