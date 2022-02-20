Придністров'я привело війська до повної бойової готовності (фото)

Військові невизнаної республіки на позапланових навчаннях відпрацювали ведення бойових дій у нічний час.

Керівництво невизнаної Придністровської Молдавської республіки напередодні наказало своїм збройним силам провести позапланові навчання. Збройні сили на навчаннях відпрацьовували нічні стрільби з БТР та стрілецької зброї. Керівництво республіки наказало військовим привести військові частини в бойову готовність, повідомляє Комсомольська правда.

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Фото: Комсомольська правда

Під час нічних навчань військові вели стрілянину трасуючими кулями з "бронетехніки" та "піхоти" умовного супротивника. За підсумками навчань військові підрозділи здобули досвід ведення бойових дій в умовах обмеженої видимості, повідомляє видання Новини Придністров'я.

Фото: Комсомольська правда

Як повідомляє видання, із посиланням на прес-службу Міноборони невизнаної ПМР, під час попередніх навчань мотострілецькі підрозділи провели тактичні навчання вдень.

Фото: Комсомольська правда

Як уже писав Фокус, за словами прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, реалізація плану вторгнення Росії в Україну вже почалася. Російські війська планують напасти не лише зі сходу, а й з території Білорусі, щоб оточити Київ.

Нагадуємо, що Росія звинувачує українських військових у обстрілі території Ростовської області. У зв’язку з цим депутат Держдуми Віктор Соболєв закликав владу Росії ввести війська на Донбас з метою захисту жителів ОРДЛО.

Фокус також писав, що глава МВС України Денис Монастирський потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі. Снаряди падали за 300 метрів від української делегації та журналістів.