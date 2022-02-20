Приднестровье привело войска в полную боевую готовность (фото)

Военные непризнанной республики на внеплановых учениях отработали ведение боевых действий в ночное время.

Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики накануне приказало своим вооруженным силам провести внеплановые учения. Вооруженные силы на учениях отрабатывали ночные стрельбы из БТР и стрелкового оружия. Руководство республики отдало приказ военным привести военные части в боевую готовность, сообщает Комсомольская правда.

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Фото: Комсомольская правда

Во время ночных учений военные вели стрельбу трассирующими пулями по "бронетехнике" и "пехоте" условного противника. По итогам учений военные подразделения получили опыт ведения боевых действий в условиях ограниченной видимости, сообщает издание Новости Приднестровья.

Фото: Комсомольская правда

Как сообщает издание, со ссылкой на пресс-службу Минобороны непризнанной ПМР, во время предыдущих учений мотострелковые подразделения провели тактические учения днем.

Фото: Комсомольская правда

Как уже писал Фокус, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона реализация плана вторжения России в Украину уже началась. Российские войска планируют напасть не только с востока, но и с территории Беларуси, чтобы окружить Киев.

Напоминаем, что Россия обвиняет украинских военных в обстреле территории Ростовской области. В связи с этим депутат Госдумы Виктор Соболев призвал власть России ввести войска на Донбасс с целью защиты жителей ОРДЛО.

Фокус также писал о том, что глава МВД Украины Денис Монастырский попал под обстрел боевиков на Донбассе. Снаряды падали в 300 метрах от украинской делегации и журналистов.