Приднестровье привело войска в полную боевую готовность (фото)
Военные непризнанной республики на внеплановых учениях отработали ведение боевых действий в ночное время.
Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики накануне приказало своим вооруженным силам провести внеплановые учения. Вооруженные силы на учениях отрабатывали ночные стрельбы из БТР и стрелкового оружия. Руководство республики отдало приказ военным привести военные части в боевую готовность, сообщает Комсомольская правда.
Во время ночных учений военные вели стрельбу трассирующими пулями по "бронетехнике" и "пехоте" условного противника. По итогам учений военные подразделения получили опыт ведения боевых действий в условиях ограниченной видимости, сообщает издание Новости Приднестровья.
Как сообщает издание, со ссылкой на пресс-службу Минобороны непризнанной ПМР, во время предыдущих учений мотострелковые подразделения провели тактические учения днем.
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