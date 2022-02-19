Глава МВД Денис Монастырский попал под обстрел боевиков на Донбассе (видео)

Корреспондент "Радио Свобода" утверждает, что снаряды падали в 300 метрах от Монастырского и журналистов.

Глава Министерства внутренних дел Украины во время поездки на линию соприкосновения на Донбассе попал под артиллерийский и минометный обстрел. С ним находилась группа народных депутатов, а также иностранные и украинские журналисты. Они не успели добежать в укрытие. В это время глава ведомства находился в районе поселка Новолуганское в Донецкой области. Никто из них не пострадал. Об этом сообщил советник руководителя МВД Антон Геращенко в Facebook.

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"Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America и других мировых медиа, смогли воочию убедиться кто на самом готовится к наступлению на мирную Украину, а кто готовится к обороне", — написал Геращенко.

Как сообщает штаб ООС, по состоянию на 17:00 в районе Новолуганского в субботу, 19 февраля стреляли из артиллерии 120 калибра и минометов 120 мм. По данным корреспондента "Радио Свобода" Марьяна Кушнира, снаряды падали в 300 метрах от журналистов и Монастырского. Обстрел был совершен по позициям 30-й отдельной механизированной бригады в районе поселка Новолуганское. Кроме того, с главой МВС Денисом Монастырским находились иностранные и украинские журналисты, а также группа народных депутатов. Сообщается, что никто не пострадал.

Ранее народная депутатка Мария Мезенцева сообщила, что ее коллеги и группа иностранных журналистов попали под обстрел в субботу, 19 февраля. Члены комитета Национальной безопасности, обороны и разведки, среди которых находится Давид Арахамия приехали с рабочей поездкой на Донбасс и попали под артиллерийский обстрел от боевиков в районе поселка Новолуганское.

Напомним, по данным украинской разведки, боевики из ЧВК "Вагнер" планируют совершить ряд террористических актов на оккупированной части Донбасса под руководством спецслужб России. После этого планируют обвинить украинскую армию для дальнейшей эскалации военных действий. В частности, речь идет о подрывах жилых домов. В оперативно-тактической группировке "Восток" подчеркнули, что не собираются совершать никаких наступательных операций на Донбасс и других военных действий.