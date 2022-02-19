Очільник МВС Денис Монастирський потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео)

Кореспондент "Радіо Свобода" стверджує, що снаряди падали за 300 метрів від Монастирського та журналістів.

Голова Міністерства внутрішніх справ України під час поїздки на лінію зіткнення на Донбасі потрапив під артилерійський та мінометний обстріл. З ним була група народних депутатів, а також іноземні та українські журналісти. Вони не встигли добігти до укриття. У цей час голова відомства перебував у районі селища Новолуганське на Донеччині. Ніхто з них не постраждав. Про це повідомив радник керівника МВС Антон Геращенко у Facebook.

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"Журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America та інших світових медіа змогли переконатися, хто насправді готується до наступу на мирну Україну, а хто готується до оборони", — написав Геращенко.

Як повідомляє штаб ООС, станом на 17:00 у районі Новолуганського у суботу, 19 лютого стріляли з артилерії 120 калібру та мінометів 120 мм. За даними кореспондента "Радіо Свобода" Мар'яна Кушніра, снаряди падали за 300 метрів від журналістів та Монастирського. Обстріл було здійснено по позиціям 30-ї окремої механізованої бригади в районі селища Новолуганське. Крім того, із головою МВС Денисом Монастирським перебували іноземні та українські журналісти, а також група народних депутатів. Повідомляється, що ніхто не постраждав.

Раніше народна депутатка Марія Мезенцева повідомила, що її колеги та група іноземних журналістів потрапили під обстріл у суботу, 19 лютого. Члени комітету Національної безпеки, оборони та розвідки, серед яких Давид Арахамія, приїхали з робочою поїздкою на Донбас та потрапили під артилерійський обстріл від бойовиків у районі селища Новолуганське.

Нагадаємо, за даними української розвідки, бойовики з ПВК "Вагнер" планують вчинити низку терористичних актів на окупованій частині Донбасу під керівництвом спецслужб Росії. Після цього планують звинуватити українську армію для подальшої ескалації воєнних дій. Зокрема йдеться про підриви житлових будинків. В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" наголосили, що не збираються здійснювати жодних наступальних операцій на Донбас та інших військових дій.