Россия и Беларусь решили продолжить военные учения

Военные учения двух стран должны были завершиться 20 февраля. В Беларуси обещали, что на их территории не останется ни одного солдата РФ.

Беларусь и Россия решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства после завершения военных учений "Союзная решимость-2022". Одной из причин названо обострение ситуации на Донбассе. Об этот сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, пишет Интерфакс.

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По словам Хренина, подобное решение было принято в связи "с нарастанием военной активности у границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе.

В рамках дальнейшего продолжения учений будут отработаны этапы обороны данного межгосударственного образования с более высокой тщательностью, сообщил Хренин.

"Проверка сил реагирования направлена на обеспечение адекватного реагирования и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", — заявил глава Минобороны Беларуси.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил накануне, что несмотря на завершение военных учений "Союзная решимость – 2022", проверка боеготовности может быть продолжена, пишет Интерфакс.

10 февраля Россия и Беларусь начали на территории последней военные маневры в рамках учений "Союзная решимость — 2022". Сообщалось, что эти учения продлятся до 20 февраля. В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации, сообщает Интерфакс.

Напоминаем, что 19 февраля Путин дал старт масштабным учениям в РФ с пусками баллистических ракет. Цель учений — отработка гарантированного поражения противника.

В то же время Приднестровье привело войска в полную боевую готовность. В непризнанной республике провели ночные военные учения, где мотострелковые подразделения отрабатывали тактику ведения ночного боя.

Фокус писал о том, что Россия начала разворачивать полевые медицинские лагеря в Беларуси. Впервые за время маневров на карте был замечен полевой медлагерь.

Напоминаем, что РФ и Беларусь в рамках военных учений организовали водную переправу через Припять в 6 км от Украины.

А премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал о том, что Россия планирует вторгнуться в Украину с нескольких направлений с целью окружить Киев.