Войска РФ готовы к масштабному вторжению в Украину, - исследователи CIT (видео)

Параллельно активизации боевых действий на Донбассе, РФ продолжает перебрасывать свои войска все ближе к украинским границам. Новые эшелоны фиксируют в пределах 30 км от Украины.

Российские Вооруженные силы уже достигли готовности к реализации различных сценарием военной агрессии против Украины с попыткой захвата крупных городов. Об этом сообщают исследователи военных конфликтов в Украине и Сирии Conflict Intelligence Team.

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Россия продолжает осуществлять подвоз техники к украинским границам на фоне обострения события в зоне ООС на Донбассе. В частности, колонны техники зафиксированы в Белгородской области, ряде белорусских городах, а также в Краснодарском крае.

На ряде спутниковых снимках и видео видны военные лагеря, вертолеты и прочая бронетехника. Зачастую они расположены в пределах 30 км от Украины.

[ + – ] База с вертолетами в Валуйках (17 км от Украины)

В последнее время зафиксированы российские войска на территории Беларуси вблизи Черниговской и Киевской областях. Эшелон зафиксирован в городе Ельск (Гомельская область). 20 февраля учения "Союзная решимость" должны были завершиться, однако РФ и Беларусь решили продлить пребывание российских войск из-за обострения на Донбассе.

Снова был возведен понтонный мост через реку Припять в Беларуси. Он сокращает время на подъезд к украинской границе.

[ + – ] Переправа через реку Припять (4 км от Украины)

На аэродром Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) вновь перебросили боевую авиацию, в частности, истребители-бомбардировщики Су-34. Аэродром находится на берегу Азовского моря.

[ + – ] База с Су-34 в Краснодарском крае

В российской Туле исследователи наблюдают признаки готовящейся операции с десантниками. Была замечена техника сначала по городу, а затем в составе поезда. На ней были установлены парашютные системы. Эшелон двигался в сторону Беларуси. Вероятно, он перевозит 106-ю гвардейскую дивизию ВДВ.

Старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роберт Ли полагает, что в случае эскалации российские войска способны осуществить десантную операцию силами до полка, а также морской десант силами до бригады.

Все обострение происходит на фоне ядерных учений "Гром", которые ныне проходят в РФ. В их рамках запускаются баллистические и крылатые ракеты. Они, по мнению Роберта Ли, могут служить сигналом НАТО не вмешиваться в ходе возможного вторжения в Украину.

CIT об отводе российских войск

Опубликованные несколько видеозаписей в Минобороны России "не внушают особого оптимизма". Исследователям не удалось независимо проверить хоть одно из опубликованных видео. Эшелоны, показанные на видео, еще не доходили до места постоянной дислокации. Если они все же доезжали, то масштабы отвода составляют не больше 3-4 батальонно-тактических групп. Всего у границ с Украиной сосредоточено около 125 БТГ.

[ + – ] Вывод российскхи войск

С учетом всего этого, и искусственного обострения ситуации на Донбассе, вероятность масштабной операции РФ возросла, резюмировали в CIT.

Напомним, с 17 февраля ситуация на Донбассе существенно обострилась. Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую, под обстрел попал детский сад. Затем огонь открыли по Врубовке, где обстреляли лицей и жилые дома. За сутки было зафиксировано около 60 обстрелов.

19 февраля главари "Л/ДНР" объявили всеобщую мобилизацию.

Вместе с тем Фокус сообщал, что Россия сосредоточила вокруг украинских границ свыше 100 единиц боевой авиации.