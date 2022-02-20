Війська РФ готові до масштабного вторгнення в Україну, — дослідники CIT (відео)

Паралельно активізації бойових дій на Донбасі, РФ продовжує перекидати свої війська дедалі ближче до українських кордонів. Нові ешелони фіксують близько 30 км від України.

Російські Збройні сили вже досягли готовності до реалізації різних сценаріїв військової агресії проти України зі спробою захоплення великих міст. Про це повідомляють дослідники воєнних конфліктів в Україні та Сирії Conflict Intelligence Team.

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Росія продовжує здійснювати підвезення техніки до українських кордонів на тлі загострення події у зоні ООС на Донбасі. Зокрема, колони техніки зафіксовані у Білгородській області, низці білоруських містах, а також у Краснодарському краї.

На ряді супутникових знімків та відео видно військові табори, вертольоти та інша бронетехніка. Найчастіше вони розташовані в межах 30 км від України.

[ + – ] База з вертольотами у Валуйках (17 км від України)

Останнім часом зафіксовано російські війська на території Білорусі поблизу Чернігівської та Київської областей. Ешелон зафіксовано у місті Єльськ (Гомельська область). 20 лютого навчання "Союзна рішучість" мали завершитися, проте РФ і Білорусь вирішили продовжити перебування російських військ через загострення на Донбасі.

Знову було зведено понтонний міст через річку Прип'ять у Білорусі. Він скорочує час на під’їзд до українського кордону.

[ + – ] Переправа через річку Прип'ять (4 км від України)

На аеродром Приморсько-Охтарськ (Краснодарський край) знову перекинули бойову авіацію, зокрема винищувачі-бомбардувальники Су-34. Аеродром знаходиться на березі Азовського моря.

[ + – ] База із Су-34 у Краснодарському краї

У російській Тулі дослідники спостерігають ознаки операції з десантниками. Була помічена техніка спочатку містом, а потім у складі поїзда. На ній було встановлено парашутні системи. Ешелон рухався у бік Білорусі. Ймовірно, він перевозить 106 гвардійську дивізію ВДВ.

Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роберт Лі вважає, що у разі ескалації російські війська здатні здійснити десантну операцію силами до полку, а також морський десант силами до бригади.

Все загострення відбувається на тлі ядерних навчань "Гром", які нині відбуваються у РФ. У їх рамках запускаються балістичні та крилаті ракети. Вони, на думку Роберта Лі, можуть служити сигналом НАТО не втручатися під час можливого вторгнення в Україну.

CIT про відведення російських військ

Опубліковані кілька відеозаписів у Міноборони Росії "не вселяють особливого оптимізму". Дослідникам не вдалося незалежно перевірити бодай одне з опублікованих відео. Ешелони, показані на відео, ще не доходили місця постійної дислокації. Якщо вони все ж таки доїжджали, то масштаби відведення становлять не більше 3-4 батальйонно-тактичних груп. Загалом біля кордонів з Україною зосереджено близько 125 БТГ.

[ + – ] Виведення російських військ

З урахуванням цього, і штучного загострення ситуації на Донбасі, ймовірність масштабної операції РФ зросла, резюмували в CIT.

Нагадаємо, з 17 лютого ситуація на Донбасі суттєво загострилася. Окупанти обстріляли Станицю Луганську, під обстріл потрапив дитячий садок. Потім вогонь відкрили по Врубівці, де обстріляли ліцей та житлові будинки. За добу було зафіксовано близько 60-ти обстрілів.

19 лютого ватажки "Л/ДНР" оголосили загальну мобілізацію.

Водночас Фокус повідомляв, що Росія зосередила навколо українських кордонів понад 100 одиниць бойової авіації.