Командири армії РФ отримали наказ розпочати вторгнення, — американська розвідка

У США вважають, що кремлівське керівництво "просувається вперед" і діє згідно зі своїми планами вторгнення, хоча офіційно це заперечує.

Згідно з даними, отриманими американською розвідкою, командири російської армії отримали наказ розпочати реалізацію плану вторгнення в Україну. Наразі російські польові командири складають плани маневрів у своїх секторах. Про це повідомляє CBS News.

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Згідно з розвідданими, "вони роблять все те, що американські командири робили б, якби отримали наказ про початок вторгнення".

Після попереджень про неминучість масштабного російського вторгнення на територію України президент США Джо Байден у п'ятницю, 18 лютого, заявив про свою впевненість у тому, що Володимир Путін вже ухвалив таке рішення, і що війська РФ почнуть атаку у "найближчі дні".

Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що Кремль "просувається вперед" і діє відповідно до своїх планів вторгнення, незважаючи на те, що в РФ це заперечують.

Блінкен посилається на провокації, влаштовані російськими або сепаратистськими силами у ці вихідні, а також на повідомлення командування збройних сил Білорусі про продовження спільних з РФ військових навчань, які мали завершитися 20 лютого.

Водночас, Блінкен не залишає надій на вихід із кризи дипломатичним шляхом.

"Моя робота як дипломата — задіяти будь-які можливі способи, щоб запобігти війні. Якщо в цьому відношенні щось можливо зробити, я це зроблю", — заявив Блінкен у неділю, зазначивши, що Джо Байден готовий зустрітися з Путіним у будь-який час у будь-якому форматі, якщо це допоможе не допустити війни.

За словами Блінкена, навіть якщо процес пішов, поки танки не їдуть, а літаки не летять, і агресія повною мірою не розгорнулася, дипломати робитимуть все, що від них залежить, щоб не допустити війни. Водночас, держсекретар наголосив, що потрібно готуватися до будь-якого із можливих сценаріїв.

Однак глава Міноборони України Олексій Рєзніков вважає, що як мінімум у близькотерміновій перспективі масштабне вторгнення РФ не передбачається, оскільки для цього в жодному районі, де російські війська оточили Україну, поки що не сформовано жодне наступальне ударне угруповання.

На його думку, розмови про те, що вторгнення розпочнеться завтра-післязавтра, недоречні. Водночас міністр застерігає від недооцінок загрози.

"Давайте дивитися на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами збиратимуться і, можливо, прийматимуть якісь цікаві дурні рішення", — зазначив глава Міноборони, додавши, що ці рішення можуть призвести до відмови РФ від Мінських угод.

Нагадаємо, що автори журналістського розслідування Conflict Intelligence Team заявили, що російські війська приведені в боєздатність для масштабного вторгнення в Україну. Повідомляється, що окрім активізації бойових дій на Донбасі, Кремль продовжує перекидання своїх військ ближче до кордонів України. Нові ешелони військової техніки з'являються близько 30 км від України.

Раніше Фокус повідомляв, що британська преса пише про плани керівництва Кремля скинути на Україну найпотужнішу з неядерних бомб. У публікації Daily Star наголошується, що "тато всіх бомб" покликаний "зламати дух" Києва. Це найсильніше нагнітання із боку іноземних ЗМІ, які з'являлися досі.