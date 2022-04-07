Схід є головним напрямком для наступу ЗС РФ, — Міноборони Британії.

Британська розвідка повідомляє, що російська армія все ще зазнає логістичних труднощів і проблем морального духу серед бійців.

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Наступ на сході України є пріоритетним напрямком для російської армії. Останніми днями почастішали артилерійські обстріли та авіаудари ЗС РФ на лінії зіткнення на Донбасі, йдеться у зведенні на 7 квітня Міністерства оборони Великобританії.

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"Російські удари по інфраструктурним об'єктам всередині України, ймовірно, спрямовані на зниження здатності українських збройних сил поповнювати запаси та посилити тиск на український уряд", — зазначає британська розвідка.

Відомство також повідомляє, що незважаючи на виведення військ з північних регіонів України, перегрупування з'єднань та переорієнтацію сил та логістичних можливостей тилового забезпечення для наступу на Донбасі, російські війська мають проблеми з нестачею припасів, особового складу, а також стикаються з проблемами морального духу серед бійців.

Відомості британської розвідки зазнають повідомлення глави Офісу президента Олексія Арестовича. За його словами, армія РФ планує реалізувати план щодо оточення українських військових у зоні ООС повністю. Також ворог активізував свої дії на півдні, активно використовуючи артилерію та авіацію.

"Почали "підтискати" з півдня в зону ООС, досить сильно, на північ теж. План щодо оточення наших військ там намагаються реалізовувати на повну", — повідомив Арестович.

Раніше повідомлялося, що для спостереження за російськими військами розвідка США використовує дві нові супутникові системи. За словами голови Національного розвідувального управління Крістофера Сколезе, системи дозволили НАТО в режимі реального часу спостерігати за нарощуванням військової сили РФ перед вторгненням в Україну.

Глава Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що просування ЗС РФ спостерігається у двох напрямках — у Донецькій та Луганській областях. Крім того, в блокаді залишається Маріуполь. На решті дільниць ворожі війська вже не наступають, а починають оборонні дії.