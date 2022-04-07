"Орков больше нет": войска РФ получили смертельную дозу цезия и плутония на ЧАЭС (фото, видео)

Российские захватчики копали окопы в Чернобыльской зоне отчуждения почти голыми руками, вдыхая и глотая радиоактивную пыль. Контактировавшие с ними тоже могут умереть.

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Российские оккупанты, рывшие окопы в Чернобыльской зоне отчуждения, скоро умрут. К таким выводам пришли cотрудники НАЭК "Энергоатом" после проверки грунтов.

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Специалисты обследовали местонахождение окопов российских оккупантов и сравнили с картограммой загрязнения Чернобыльской зоны отчуждения по состоянию на 2011 год. Место расположения окопов обозначено желтой точкой.

Основная масса радиоактивных веществ находится в почвах и подзолах, грунт захватчики разрывали почти голыми руками, вдыхали и глотали пыль, втирали в глаза и кожу, отметили работники.

[ + – ] Одно из мест, где враги рыли окопы

"Кому интересно, могут найти цезий и плутоний в таблице в конце и посмотреть на период полувыведения. Вы можете справедливо считать, что этих орков больше нет. А находившихся с ними в непосредственном контакте не будет", – комментирует данные один из инженеров "Энергоатома" по имени Генрих Кальян.

На представленном видео можно увидеть размещение окопов для войск и тяжелой артиллерии в Чернобыльской зоне. Специалисты на приборах демонстрируют превышение радиационного фона.

Контактировавшие с военными РФ тоже получат радиационное поражение. По словам сотрудников НАЭК "Энергоатом", это свидетельствует о качестве подготовки врага, в частности его подразделений войск радиационной, биологогической и химической защиты.

По оценкам Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, ВС РФ могли получить годовую дозу облучения, находясь в Рыжем лесу зоны отчуждения. Основной слой радионуклидов за 30 лет ушел под землю на 30-40 см, поэтому захватчики нарушили природный защитный барьер.

Фокус ранее писал, что военные страны-агрессора покинули Чернобыльскую АЭС и Славутич 31 марта. При этом они ограбили станцию и отель, в котором находились. 30 марта в Гомель прибыли российские военные с подозрением на заражение радиацией.