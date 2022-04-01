Мародерство на ЧАЭС: покидая Чернобыль, солдаты РФ разграбили станцию и отель

Оккупанты не брезговали прихватить с собой кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы.

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Подразделения российских войск покинули территорию Чернобыльской АЭС, и перед этим заставили сотрудников станции подписать акт приема-передачи. Покидая ЧАЭС солдаты РФ занялись мародерством — украли компьютеры, чайники, кофеварки, а также разграбили отель, где не побрезговали забрать кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы. Об этом рассказал в прямом эфире национально телемарафона глава Государственного агентства по вопросам управления зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

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По его словам, российское командование после выхода почти всей техники из ЧАЭС предложили работникам составить акт.

"Фактически акт подписывался по принуждению. После этого эти солдаты начали мародерить, выносить вещи, упаковывать технику, еще оставшуюся на площадке, и выезжать", — сообщил Крамаренко.

После того, как оккупанты покинули территорию станции сотрудники ЧАЭС сразу не решались выходить из своих диспетчерских и кабинетов. Только после некоторого времени они решили осмотреть территорию и проверить состояние объектов.

Крамаренко сообщил, что сотрудники станции в ручном режиме проверили уровень радиации и по результатам предварительного осмотра установили, что уровень радиации не превышает приемлемые показатели, все датчики в норме и существенных повреждений инфраструктуры ЧАЭС не обнаружено.

"Но надо убедиться, когда наступит день, и туда можно будет отправить вниз более специфических сотрудников, которые смогут проверить техническое состояние всех объектов", – отметил Крамаренко.

Ранее сообщалось, что в Гомель на 7 автобусах привезли российских военнослужащих с подозрением на радиационное облучение. Вероятно военные получили "дозу" на территории чернобыльской зоны отчуждения.

Как сообщило агентство Reuters, военнослужащие РФ могли получить облучение, проезжая без защитной экипировки по территории "Рыжего леса", находящегося рядом с Чернобыльской АЭС. Сотрудники станции считают, что для солдат это было "самоубийством", поскольку радиоактивная пыль в этой местности крайне опасна для жизни.