Войска РФ могли получить облучение радиацией после поездки через "Рыжий лес", — Reuters

По словам сотрудников Чернобыльской АЭС, эта поездка для оккупантов была "самоубийственной", поскольку радиоактивная пыль может вызвать лучевую болезнь.

Российские военнослужащие подвергли себя риску после того, как без средств индивидуальной защиты на бронетехнике проехали через "Рыжий лес" в зоне отчуждения. Об этом в комментарии Reuters сообщили сотрудники Чернобыльской АЭС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам очевидцев, войска РФ подняли облака радиоактивной пыли после того, как на тяжелой технике проезжали через высокотоксичную зону "Рыжий лес".

Сотрудники ЧАЭС утверждают, что оккупанты подвергли себя риску, поскольку находились в опасном районе без костюмов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

"Это было "самоубийством" для солдат, поскольку радиоактивная пыль, которую они вдыхали, могла вызвать лучевую болезнь в их организме. Большая колонна военных машин проехала по дороге прямо за нашим объектом, и эта дорога проходит мимо Рыжего леса", — добавили собеседники журналистов.

Еще один источник рассказал, что колонна российской техники в зоне отчуждения подняла большой столб радиоактивной пыли, после чего датчики безопасности показывали превышение допустимого уровня радиации.

Reuters отмечает, что сотрудники Чернобыльской АЭС призвали оккупантов более серьезно относится к угрозе заражения, однако войска РФ проигнорировали рекомендации.

[ + – ] Войска РФ могли получить облучение радиацией после поездки через Рыжий лес

Отметим, в начале марта военная разведка Украины предупреждала о том, что Владимир Путин отдал своим военным готовить теракт на ЧАЭС. По данным ГУР Минобороны, для диверсии и обвинения в катастрофе ВСУ оккупанты собирают тела погибших украинских военнослужащих в окрестностях Киева.

14 марта также сообщалось, что войска РФ вновь повредила линию электропередач к ЧАЭС, которую недавно починили.