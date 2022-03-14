Российская армия вновь повредила линию электропередач к ЧАЭС, ее недавно починили

В "Укрэнерго" заявили, что ремонтная бригада повторно выехала на оккупированные территории вблизи ЧАЭС для ликвидации последствий.

Российские военные вновь повредили линию электропередач, которая питает Чернобыльскую АЭС и город Славутич. 13 марта ремонтная бригада "Укрэнерго" починила линию и собиралась подключить объекты ЧАЭС к электричеству. Однако ремонтные работы им не удалось завершить, потому что вражеские войска повторно повредили электропути. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Facebook.

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"В 19:07 линию поставили под напряжение и начали возобновление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и Славутич. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию", — написали в компании.

В "Укрэнерго" сообщили, что ремонтная бригада вскоре опять была вынуждена выезжать на оккупированную территорию вблизи ЧАЭС. Они будут искать и ликвидировать последствия действий российских военных.

В компании отметили, что ЧАЭС является важным объектом, который не может оставаться без надежного энергопитания. Кроме того, от состояния линий электропередач также зависит обеспечения жителей города Славутич электричеством. Поэтому беспрепятственный и быстрый допуск ремонтных бригад к этой линии крайне важен не только для украинских потребителей, но и для Европы в целом.

"Это поможет избежать повторной катастрофы на Чернобыльской АЭС и сохранить жизнь и здоровье людей, которые могут стать ее жертвами", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним, 14 марта стало известно, что работники захваченной российскими военными ЧАЭС больше не могут ремонтировать и обслуживать оборудование на станции. В МАГАТЭ сообщили, что 211 сотрудников физически и психологически устали, потому что они работают без выходных.

Ранее, 10 марта замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак заявил, что Беларусь обеспечила подачей электричества Чернобыльскую АЭС после того, как российские военные повредили линию электропередач.