Російська армія знову пошкодила лінію електропередач до ЧАЕС, її нещодавно полагодили

В Укренерго заявили, що ремонтна бригада повторно виїхала на окуповані території поблизу ЧАЕС для ліквідації наслідків.

Російські військові знову пошкодили лінію електропередач, яка живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич. 13 березня ремонтна бригада "Укренерго" полагодила лінію і збиралася підключити об'єкти ЧАЕС до електрики. Проте ремонтні роботи їм не вдалося завершити, бо ворожі війська повторно пошкодили електролінію. Про це повідомила компанія "Укренерго" у Facebook.

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"О 19:07 лінію поставили під напругу та розпочали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС і Славутич. Проте завершити ці роботи не вдалося, бо окупанти незабаром знову пошкодили лінію", — написали в компанії.

В "Укренерго" повідомили, що ремонтна бригада незабаром знову змушена була виїжджати на окуповану територію поблизу ЧАЕС. Вони шукатимуть та ліквідуватимуть наслідки дій російських військових.

У компанії зазначили, що ЧАЕС є важливим об'єктом, який не може залишатись без надійного енергоживлення. Крім того, від стану ліній електропередач також залежить забезпечення мешканців міста Славутич електрикою. Тому безперешкодний і швидкий допуск ремонтних бригад до цієї лінії украй важливий не лише для українських споживачів, а й для Європи загалом.

"Це допоможе уникнути повторної катастрофи на Чорнобильській АЕС і зберегти життя і здоров'я людей, які можуть стати її жертвами", — додали в "Укренерго".

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що працівники захопленої російськими військовими ЧАЕС більше не можуть ремонтувати й обслуговувати обладнання на станції. У МАГАТЕ повідомили, що 211 співробітників фізично та психологічно втомилися, бо вони працюють без вихідних.

Раніше 10 березня заступник голови Міненерго РФ Євген Грабчак заявив, що Білорусь забезпечила подачею електрики Чорнобильську АЕС після того, як російські військові пошкодили лінію електропередач.