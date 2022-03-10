Білорусь забезпечила електроенергією захоплену Чорнобильську АЕС, — заступник голови Міненерго РФ

За словами російських чиновників, лінію електропередачі Мозир — Чорнобильська АЕС поставлено під напругу.

Заступник міністра енергетики Росії Євген Грабчак розповів, що Білорусь забезпечила подачу електроживлення на захоплену російськими військами Чорнобильську АЕС. Про це повідомляє "Інтерфакс".

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"Лінія електропередачі Мозир — Чорнобильська АЕС поставлена під напругу. Діями оперативного персоналу ЧАЕС стало можливим подання напруги на електроустановки електростанції", — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що ядерна загроза зберігається тому, що "Укренерго" не дозволяють провести ремонтні роботи на ЧАЕС. Представники компанії говорять, що є все необхідне для ремонту.

За інформацією Держінспекції, у зоні ЧАЕС, яку захопила російська армія, підвищився рівень випромінювання. Українські інспектори пов'язують зростання показників із тим, що важка військова техніка порушила верхній шар ґрунту, і так радіаційний пил піднявся в повітря.

Раніше Фокус розбирався в тому, чим небезпечне знеструмлення Чорнобильської АЕС. На станції було включено аварійні дизель-генератори, але палива залишалося лише на дві доби.